Oda sier opp ansatte for å hente milliardbeløp

Rundt 70 personer mister jobben når Oda setter bremser på selskapets internasjonale vekstplaner.

TAR GREP: Et tøffere marked tvinger mat på nett-aktøren Oda til å kutte ansatte og slå sammen avdelinger for å effektivisere driften.

Oda kutter kraftig i selskapets utviklingsgruppe.

Nettmat-aktøren anslår å si opp 70 av de nesten 400 ansatte i virksomhetsområdet ved navn Global Group Services.

Det vil si at 18 prosent av utviklingsgruppen blir nedbemannet. Dette utgjør omtrent seks prosent av alle ansatte i Oda-gruppen. De fleste som mister jobben sitter i Norge.

– Det er først og fremst synd for de 70 dette gjelder, sier Oda-sjef og grunnlegger Karl Munthe-Kaas til E24.

Han legger til at dette hovedsakelig vil påvirke ansatte som jobber med utvikling og vekst i den globale organisasjonen. Kundene i Norge, Finland og Tyskland vil ikke merke noe til endringene, fremholder han.

Les på E24+ Anders Opedal har gjort Equinor til tidenes pengemaskin

Henter milliardbeløp

Et behov for kapital ligger til grunn for grepene, ifølge Oda-sjefen.

Selskapet har allerede annonsert i år at de vil trenge mer penger for å støtte opp under den globale veksten.

Men i dagens marked er det tyngre for mange investorer å åpne sjekkheftet.

– Kapitalmarkedene krever at vi raskere kan vise til lønnsomhet i driften globalt. Da må vi gjøre endringer i organisasjonen som bidrar til at vi når det målet, sier Munthe-Kaas.

NAVNEBYTTE: I april i fjor byttet Kolonial.no navn til Oda. Det ble samtidig kjent at selskapet ville satse utenfor Norge.

Han kan samtidig informere om at Oda er i sluttfasen av å sikre finansiering på rundt 1,5 milliarder kroner.

Oda-sjefen vil ikke si stort mer om kapitalinnhentingen ennå, utover at pengene kommer fra både interne og eksterne investorer. Midlene hentes for å komme til lønnsomhet globalt.

– Hvis markedet snur, slik at vi vil vokse raskere igjen, så vil vi ironisk nok trenge mer penger på et tidspunkt.

Les på E24+ Kommentar: Sint XXL-aksjonær er et eksempel til etterfølgelse

Lanserer i Tyskland neste år

Norges klart største aktør for hjemlevering av mat har det siste året lansert ekspansive vekstplaner også utenfor landets grenser.

I fjor hentet selskapet over to milliarder kroner til etablering i Finland og Tyskland.

Oda startet opp i Finland tidligere i år, men har skjøvet på deler av Tyskland-lanseringen. Selskapet har tidligere i høst utsatt en planlagt åpning i Bochum, men vil åpne i Berlin i januar som planlagt. Utover dette settes bremsen på for videre vekst.

– Vi hadde opprinnelig en plan om å ekspandere kraftig utover dette, men så kom Ukraina-krigen, inflasjon og økte renter. I dagens kapitalmarkedet er det vanskelig å lansere i mange regioner parallelt, sier Munthe-Kaas.

– Har det sittet langt inne å bremse opp?

– Ja, det kan du si, men alt er relativt. Husk at det bare er ni år siden vi startet. Dette betyr at vi ikke er i den hyperskaleringsfasen som vi var tidligere.

Les også Oda trøblet med leveranser

Forsinket årsregnskap

Da E24 omtalte 2021-tallene for Oda i januar i år, var det en offensiv Munthe-Kaas som uttalte seg.

– Veksten fortsetter i 2022 med nytt megalager og internasjonal ekspansjon, sa han.

Konsernsjefen har uttalt at Oda omsatte for 2,47 milliarder kroner i fjor. Han forteller også til E24 at selskapet var lønnsomme på driften i Norge, hvis man ekskluderer kostnader til internasjonal ekspansjon.

Det er imidlertid fremdeles umulig å verifisere tallene. Tre måneder etter fristen har selskapet ennå ikke levert inn regnskap.

Ifølge Brønnøysundregistrenes kalkulator har det påløpt forsinkelsesgebyr på over 24.000 kroner nå.

– Vi jobber fortsatt med regnskapet og vil levere det ganske snart, sier Munthe-Kaas.

Les også Oda-sjefen hamrer løs på matvareleverandørene: – Mord på orientekspressen

Giganter på eiersiden

Ved kapitalinnhentingen i fjor fikk Oda med seg to giganter på eiersiden.

Verdens største teknologifond, Softbank Vision Fund, investerte én milliard. Det samme gjorde Prosus, investeringsarmen til medieselskapet Naspers, som er en av de største eierne i Tencent og en rekke andre netthandelselskaper.

Softbank har den siste tiden vist sviktende interesse for skandinaviske selskaper.

I september ble det kjent at den japanske giganten kvitter seg med aksjer til en verdi av 1,3 milliarder kroner i Kahoot.

I slutten av samme måned besluttet fondet også å selge seg helt ut av svenske Sinch.