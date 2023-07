Svensk spillgigant holder seg i Russland: DNB eier aksjer for 770 mill.

DNB Asset Management eier 2,5 prosent av milliardbedriften Embracer Group, som fortsatt eier selskaper i Russland.

Svenske Embracer Group har vokst seg enorme på å kjøpe opp spillselskaper og deres rettigheter, blant annet Gearbox Entertainment, som står bak Borderlands-serien. På bildet er deltagere i spillmessen E3 ikledd Borderlands-masker i 2019.

Det svenske spillselskapet Embracer har fire datterselskaper i Russland med en total omsetning på over 350 millioner svenske kroner, ifølge Sveriges Radio.

Radiokanalen P4 Värmland har innhentet opplysninger fra russiske skattemyndigheter, og melder at alle de fire datterselskapene økte omsetningen i 2022 – ett av dem med hele 400 prosent.

Fondet Swedbank Robur er blant investorene i spillgiganten.

Informasjonssjef Carina Sesser Nylund i Swedbank kaller Embracers tilstedeværelse i Russland «problematisk».

– På lang sikt ser vi ikke positivt på at selskaper vi investerer i har en fortsatt virksomhet i Russland, sier hun til Sveriges Radio.

DNB: Har tatt kontakt

Mens Swedbank har en eierandel på 2,10 prosent, har norske DNB Asset Management (DNB AM) en eierandel på 2,47 prosent i spillkjempen. Etter dagens aksjekurs tilsvarer det investeringer på rundt 770 millioner norske kroner.

Kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø bekrefter at de er i kontakt med Embracer om Russland-spørsmålet.

– DNB AM jobber for å påvirke selskapers forretningspraksis der vi opplever at det er mulighet for endring, fremfor å utelukke dem fra våre investeringer. Vi har gjennom en lengre periode hatt dialog med flere selskaper om deres forbindelser til Russland og ser at mange har skalert ned eller trukket seg ut.

– Vi har tatt kontakt med Embracer Group AB for å snakke med selskapet om deres eksponering til det russiske markedet, skriver Dalsbø i en e-post til E24.

Dalsbø legger til at mange problemstillinger knyttet til Russland er dekket gjennom DNBs egen sanksjonsoppfølging, og viser til bankens konserninstruks for ansvarlige investeringer.

– DNB AM er opptatt av å begrense vår eksponering til Russland – både direkte og indirekte. I utgangspunktet er selskaper med direkte eksponering i stor grad dekket av sanksjoner, mens det finnes en rekke selskaper med indirekte eksponering til landet, slik som Embracer Group AB.

Fordømmer krigen

Kommunikasjonssjef Beatrice Forsgren i Embracer skriver i en e-post til E24 at de har fire datterselskaper med totalt 891 ansatte i Russland.

Disse arbeider med utvikling av spill for studioer og utgivere i andre land, samt support-oppgaver.

– Vi har ingen publiseringsvirksomhet i Russland, vi har ingen direktesalg og vi eier ingen IP-rettigheter (varemerker) i landet, skriver Forsgren.

De russiske datterselskapene er såkalte kostnadssteder, og omsetningen i de fire selskapene er derfor ikke avhengig av salg i Russland, men rapporteres som konserninterne salg, forklarer hun.

– Det innebærer for Embracers del et begrenset overskudd i de russiske selskapene, og dermed også begrenset inntektsskatt i Russland.

Embracer har ikke svart på om det vil være aktuelt å skalere ned driften i Russland, eller om andre aksjeeiere enn DNB har tatt kontakt om den samme problemstillingen.

I en e-post til Sveriges Radio skriver imidlertid selskapet at de ikke kommenterer eventuell flytting eller nedleggelse før det eventuelt er fullført.

«Å avhende eller flytte virksomheter er meget kompleks og kan for eksempel innebære en forverring av sikkerhetssituasjonen eller represalier for ansatte eller deres slektninger.»

Embracers hovedeier og grunnlegger Lars Wingefors publiserte i mars i fjor en uttalelse hvor han sier han er «dypt trist og bekymret for den inhumane og aggressive krigen» i Ukraina.

Overfor Sveriges Radio skriver Embracer også at de «fordømmer Russlands brutale angrepskrig mot Ukraina», og legger til at de har handlet i tråd med samtlige sanksjoner mot Russland siden de ble innført.

Aksjekollaps

Embracer Group har siden 2011 vokst seg gigantiske på å kjøpe andre selskaper innen spillutvikling, og deres medfølgende immaterielle rettigheter.

Slik har de endt med over 138 interne spillutvikler-selskaper over 40 land, og over 16.500 ansatte, ifølge egne nettsider.

Det innebærer også rettighetene til 850 spill, blant annet populære titler som Borderlands, Duke Nukem, Tomb Raider, Valheim og Saints Row.

Selskapet har dessuten kjøpt alle rettighetene til Ringenes Herre-merkevaren.

Konsernet hadde en omsetning på 9,4 milliarder svenske kroner i fjerde kvartal for regnskapsåret, og satt igjen med en EBITDA på drøyt 2 milliarder.

I mai så Embracer-aksjen et stup på rundt 40 prosent på Nasdaq Stockholm etter at det ble kjent at en gigantisk avtale verdt 2 milliarder dollar hadde gått i vasken på oppløpssiden.