Medier: Amazon vil kjøpe produksjonsselskapet MGM for 75 milliarder kroner

MGM står bak kjente filmer som James Bond og Rocky.

James Bond-skuespiller Daniel Craig.

Ifølge kilder som er kjent med saken er Amazon i samtaler om å kjøpe opp Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) for omtrent ni milliarder dollar, tilsvarende 75 milliarder kroner, skriver Financial Times og New York Times.

Etter en bølge av flere store oppkjøp er MGM et av få Hollywood-studioer som ikke har blitt kjøpt opp av et større konglomerat. På mandag ble sammenslåingen mellom Discovery og Warner Media kjent.

MGM har ifølge New York Times lett etter en kjøper i flere måneder. Apple og Comcast har tidligere undersøkt MGM og verdsatt selskapet til omtrent seks milliarder dollar.

Satser på underholdning

Amazon kjøpte i 2017 opp «Whole Foods» for 13,4 milliarder kroner. Dersom prislappen på det potensielle oppkjøpet av MGM havner på seks milliarder kroner vil det fortsatt være det nest største oppkjøpet i selskapets historie.

Netthandelsgiganten lader opp underholdningsplanene, etter at de i forrige uke besluttet at Jeff Blackburn vil komme tilbake til selskapet for å lede en ny «Global Media & Entertainment»-organisasjon.

I fjor brukte Amazon 11 milliarder dollar på å lage, kjøpe eller lisensiere musikk og videoinnhold for Amazon Prime-abonnenter. Selskapet har også sikret seg avtaler med NFL som er verdt omtrent én milliard dollar per år, for å kunne sende «Thursday Night Football».

Solgt unna aksjer

Amazon-sjef Jeff Bezos kvittet seg i forrige uke med rundt 2 millioner Amazon-aksjer, ifølge det amerikanske kredittilsynet SEC.

Salget skjedde etter at selskapet nylig la fram et svært positivt resultat som følge av sterkt økende salg under coronapandemien. Han har allerede solgt aksjer i stor skala i flere omganger, sist i februar og november i 2020 da han solgte for 7 milliarder dollar.

Bezos grunnla Amazon og er fortsatt selskapets største individuelle eier med rundt 10 prosent av aksjene. Jeff Bezos topper fortsatt lista med en formue på 190 milliarder dollar. Han tok tilbake førsteplassen fra Tesla-grunnlegger Elon Musk i mars.