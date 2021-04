Fryktet katastrofe da grensene stengte. Slik har skreifisket gått.

ØKSFJORD (Aftenposten/E24): Et hektisk skreifiske er på hell, og mer fisk har kommet på land enn i fjor. Det var ikke gitt da grensene ble stengt i januar.

Det er midten av april, men fortsatt full aktivitet på kaia i Øksfjord. Mye skrei kom sent og langt nord i år. Vis mer byoutline Jan T. Espedal

Flere og flere av fiskebåtene som dro ut i nattetimene, kommer tilbake i strålende solskinn. Med ett blir det et yrende liv hos Øksfjord Fiskeindustri i Loppa i Finnmark.

Norske fiskebruk er helt avhengige av utenlandsk arbeidskraft til det hektiske skreifisket. Derfor gikk det kaldt nedover ryggen på mange da Norge stengte grensene i januar, helt i starten av sesongen.

Fasiten nå, når sesongen er på hell, er at de fleste fiskebrukene har klart seg greit.

En del av forklaringen er sånne som Tim Odin Lauvnes (18). Han har fått sin ilddåp hos Øksfjord Fiskeindustri i hjemkommunen i Finnmark i løpet av årets skreisesong.

– Jeg liker meg veldig godt, selv om det er mye jobb og litt tungt. Det er et godt arbeidsmiljø, vi har det artig på jobb, og du kan prate med alle.

– Har fungert kjempefint

– Vi har ikke kapasitet til å mot mer fisk i dag. Prioriteten vår er yrkesfiskerne nå, sier fiskebrukets sjef, Bengt Pedersen.

Fritidsfiskeren han har på tråden, er nummer 13 i rekken av henvendelser den dagen. Den siste tellingen hans viste 12 tapte anrop. Og klokken har så vidt bikket 11.

Slik har det vært siden januar. Fisken har stått lenger nord enn vanlig i år. Det har gitt en lang og travel sesong i Vest-Finnmark.

At skreien har stått langt nord i år, har gitt en travel sesong, forteller sjefen på fiskebruket, Bengt Pedersen. Også han må bidra når fisken kommer på land. Vis mer byoutline Jan T. Espedal

Å hente inn folk lokalt, mange uten erfaring, har derfor vært avgjørende for Øksfjord Fiskeindustri.

– Det har fungert kjempefint. Vi har et veldig godt arbeidsmiljø her. De fast ansatte og de som har vært her i noen måneder, har vært med på å ta vare på og lære opp de nye, forteller Pedersen.

Etter påske trengte Øksfjord Fiskeindustri syv par ekstra hender. Løsningen ble en utlysning på Facebook.

– Det var stor respons, og lokalsamfunnet her i Øksfjord delte meldingene mine. Vi måtte få inn folk fra området siden vi ikke hadde flere ledige bosteder.

Tilbakemeldingene Pedersen har fått, er at de nye ansatte stortrives med arbeidet.

– De fleste har ikke holdt på med dette før.

Når fiskebåtene kommer inn med fangsten, må torsken losses, sløyes, sorteres og pakkes før den sendes ut i verden. Vis mer byoutline Jan T. Espedal

Beholdt sesongarbeiderne

Når aktiviteten tar seg opp, kler fiskebruksjefen på seg kjeledressen og går ned til kaia. Inn fjorden i strålende solskinn kommer en stor, blå båt. Den holder egentlig til i Myre i Vesterålen.

– Grunnen til at vi har måttet ta inn så mange nye, er at fisket i Lofoten har vært så dårlig i år.

Når båten kommer i land, tar tempoet seg flere hakk opp. I lossingen, på sløyelinjen og i pakkingen er det arbeidere fra hele landet. I tillegg er det en kjerne med arbeidere fra Øst-Europa.

Mange av sesongarbeiderne var allerede på plass i Øksfjord da grensene stengte.

– Vi fikk inn arbeidere tidlig, og de var egentlig klare til å begynne å jobbe da sesongen var i gang. Og de som var her fra før, ble igjen i Norge i desember. Da var de klare til å starte i januar. Dermed slapp de også karantene.

Ikke gitt suksess

– Mitt inntrykk er at fisket i all hovedsak har gått greit, forholdene tatt i betraktning.

Det sier Charles Aas, som er salgsdirektør i Norges Råfisklag. Råfisklaget jobber for at handelen mellom fiskere og fiskekjøpere skal gå smidig.

En del av forklaringen på at mange fiskebruk har klart seg fint, er at de har gjort som i Øksfjord, mener Aas.

– Jeg registrerer at flere har brukt mer norsk arbeidskraft i år, uten at arbeiderne nødvendigvis er lokale.

Aas trekker frem flere grunner til at det har gått såpass bra.

De store skreimengdene uteble utenfor Lofoten i år, slik at fisket ble mindre intensivt.

Bedriftene har vært fleksible og flyttet folk mellom anleggene etter behov.

Dispensasjon for utenlandsk arbeidskraft gjorde at kritisk personell kom seg inn i landet.

Dårlig vær gjør at folk har fått hvile, siden båtene i perioder ikke har kommet seg ut.

På sløyelinjen er det en blanding av folk fra Øksfjord og sesongarbeidere som var i landet da grensene stengte. Vis mer byoutline Jan T. Espedal

Lang sesong

Det dårlige været og at fisken har beveget seg lenger nord enn vanlig, skaper et annet problem: Flere hundre båter har kun fanget en liten del av kvoten.

– Jeg tror i all hovedsak at det skyldes vandringsmønsteret og dårlig vær – ikke kapasiteten hos fiskebrukene, sier Aas.

Vanligvis nærmer skreisesongen seg slutten i april. Men i Finnmark og Troms fisker de ennå det remmer og tøy kan holde.

– Jeg håper fisken er tilgjengelig godt utover i mai, slik at det fiskes opp mest mulig av kvotene. Det er ikke godt å si hvordan fisket blir i mai, siden man vanligvis er ferdig da, sier Aas.

– Vi holder ut

I Øksfjord har det vært fullt kjør siden januar. Bengt Pedersen gleder seg nå til roligere dager.

– Vi holder ut, men vi begynner å kjenne det på kroppen. Nå er det to-tre uker igjen av sesongen, så vi ser jo en ende, sier Pedersen.

Selv om de i Øksfjord har hatt fire travle måneder, styrer de neppe mot store overskudd.

Korona gjør at restauranter verden over er stengt. Torskeprisene er over 30 prosent lavere enn i fjor. Mer fisk har da begrenset effekt.

– Det er små marginer. Når volumet øker, blir det større utgifter til arbeidsfolk, overtid og diverse annet, sier Pedersen.

Vil fortsette med fisk

Nede på kaia er Tim Odin Lauvnes i full fres med å flytte på kasser med sortert fisk. For 18-åringen har det å utfordre seg selv vært en viktig del av jobben hos Øksfjord Fiskeindustri.

– Det er artig å se hvor lange dager du kan ha.

Foreløpig er han litt usikker på om han vil fortsette på fiskebruk når denne sesongen er over.

– Men nå har jeg bestemt meg for å holde på med fisk. Det hadde vært artig å ha egen båt, men det koster jo penger.

Tim Odin Lauvnes (t.h) pakker fisken i kasser. Her er han sammen med Oscar Gurney (t.v.) fra Fredrikstad. 23-åringen fikk jobb i Øksfjord etter at han ble permittert som bartender. Vis mer byoutline Jan T. Espedal

