Kolonial.no bytter navn til Oda og satser utenfor Norge i 2021

Dagligvarebutikken på nett har blitt for store for Norge og navnet passer ikke lenger. Så langt i år er selskapet også lønnsomt for første gang.

ODA-GRÜNDER: Karl Munthe-Kaas er toppsjef og medgründer i selskapet som inntil nylig het Kolonial.no. Fra slutten av april vil selskapet hete Oda. Å sikre seg internasjonale domener med navnet Oda var ikke billig, men verdt det Vis mer byoutline Fredrik Solstad / Fredrik Solstad

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg var lei av å starte alle internasjonale presentasjoner med at vi ikke var kolonister, ler Karl Munthe-Kaas, som har tatt på seg en genser prydet med navnet «Oda», det nye navnet på selskapet han var med å starte.

Kolonial.no har siden oppstarten i 2013 blitt synonymt med dagligvarer på nett i Norge. I 2021 tar Kolonial steget ut av landet, og da passer ikke lenger Kolonial.no.

Munthe-Kaas sier til E24 at han foreløpig ikke vil røpe hvilket land som blir det første, men sier at det bygges et nytt lager i et europeisk land i disse dager.

Les også Rekordåret 2020 kan gi milliard-baksmell for Norgesgruppen

Kolonial-topp Karl Munthe-Kaas og kommunikasjonsdirektør Louise Fuchs sier det er rart å bytte navn etter så mange år, men førstnevnte sier han er «forelsket i Oda». Vis mer byoutline Fredrik Solstad / Fredrik Solstad

Navnet fungerer ikke i utlandet

Det er alltid risiko knyttet til navnebytte, og ikke få navnebytter har blitt slaktet av ekspertene når de har blitt lansert.

– Er du redd for at navnet ikke skal falle i smak hos kundene?

– Folk liker ikke endring, så det er sikkert noen som kommer til å ha meninger, men Kolonial fungerer ikke i utlandet og stemmer heller ikke overens med det selskapet vi skal bli.

– Hva skal dere bli?

– Det er ingen hemmelighet at selv om dagligvarer alltid vil være kjernen i det vi driver med, så selger vi jo nå varer fra Clas Olson og samarbeider med blant annet Milrab, og slike samarbeid kommer vi til å fortsette med, sier Munthe-Kaas.

Lønnsomme så langt i år

Det store spørsmålet knyttet til Oda sin drift i Norge er hvor stort selskapet må bli før det tjener penger. Så langt har selskapet et kjent akkumulert underskudd siden oppstarten på 593,5 millioner kroner. Samtidig har selskapet i perioden 2014–2020 økt omsetningen fra null til to milliarder kroner.

– I år omsetter vi for over 50 millioner kroner i uken. Det tilsvarer rundt 50 norske dagligvareforretninger, sier netthandel-gründeren og legger til:

– Og så langt i år tjener vi penger.

Netthandelselskapet har vært én av de store vinnerne gjennom en pandemi der samfunnet tidvis har vært stengt ned og langt flere forbrukere vil ha varene sine levert på døren.

Hvorvidt Oda vil ha penger å vise til på bunnlinjen ved slutten av 2021 avhenger av hvor mye selskapet bruker på ekspansjon her til lands, men Munthe-Kaas sier den magiske grensen for lønnsomhet for dagligvarehandel på nett er pluss minus to og en halv milliard kroner.

Munthe-Kaas mener selskapet har verdens mest effektive lageroperasjon, og at det er denne som har sørget for at selskapet så langt i år tjener penger.

Om Kolonial.no holder omsetningen på 50 millioner kroner i uken, vil selskapet omsette for rundt 2,6 milliarder kroner i 2021.

Domene kostet millioner

Oda-navnet vil ikke være synlig for kundene før i slutten av april.

– På spansk og italiensk betyr det dikt eller poesi, og på engelsk betyr jo «ode» det samme. Vi skal skape poesi i folks hverdag, sier Munthe-Kaas.

På spørsmål om hvorfor selskapet ikke beholder det velkjente navnet i det norske markedet, svarer han:

– Nå er vi så store, og har et så stort utvalg at vi ikke lenger trenger et navn som beskriver nøyaktig hva vi gjør. Kolonial.no ble rett og slett litt begrensende.

Det er tilnærmet ingen ansatte i Odas lokaler i Nydalen i Oslo. Alle har hjemmekontor. Munthe-Kaas har tatt av seg munnbindet for fotoseansen. Vis mer byoutline Fredrik Solstad / Fredrik Solstad

Les også Foodora starter med dagligvarer på nett: – Sikkert mange som tror det ikke vil gå

Navnebyttet i kombinasjon med internasjonal ekspansjon har gjort at selskapet den siste tiden har hamstret internett-domener. De har sikret seg Oda.com, som Munthe-Kaas innrømmer kostet «et tosifret millionbeløp».

Oda-navnet brukes også av kvinnenettverket Oda, men Munthe-Kaas sier navnet er avklart med dem og at «de har et godt forhold og er enig med oss om at navnet er fint».

Innen netthandel handler mye om effektivitet, og Munthe-Kaas spøker med at hele selskapet som nå har et navn som er åtte tegn kortere, vil bli langt mer effektivt.