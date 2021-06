Regjeringen kaller inn partene i Unio-streiken

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen har kalt inn Unio og KS til digitalt møte fredag klokken 16.

Vis mer byoutline Fredrik Refvem

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

– Møtet går ut på arbeidskonflikten som er, og mer enn det kan jeg ikke si per nå, sier kommunikasjonsrådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet Ingrid Asp til E24.

E24 har vært i kontakt med Unio, som ikke ønsker å kommentere saken.

Fredag ettermiddag opplyste Unio at de trapper opp streiken ved sykehusene, og tar ut over 600 sykehusansatte i streik.

– Mekleren konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter, opplyste Riksmekleren natt til fredag.

Det etter at forhandlingsleder Steffen Handal opplyste om at det fortsatt ikke var kontakt mellom Unio og KS. Ikke heller i Oslo kommune, som er et eget forhandlingsområde var det opprettet kontakt. I hovedstaden ble det likevel ikke tatt ut nye medlemmer.

Les på E24+ Hvis de streikende i Unio får mer, må hele oppgjøret starte på nytt

Mente tilbudet var for dårlig

Kommunestreiken, som har vart siden 27. mai, omfatter allerede 22.667 Unio-medlemmer, hvorav 1.891 i Oslo. Medlemmene som er tatt ut i streik, er lærere, helsearbeidere, samt ansatte i virksomheter som bibliotek.

Det var først 7.390 ansatte som ble tatt ut i streik, men over 15.00 ansatte la ned arbeidet i et nytt uttak fra og med sist tirsdag. Nærmere 180 skoler og 35 barnehager landet over er berørt av streiken, i tillegg til en rekke skoler og barnehager i Oslo.

LO kommune, YS kommune og Akademikerne kom på sin side til enighet om en ramme på 2,8 prosent, som gir ansatte et lønnstillegg på mellom 10.000 og 22.000 kroner. Også i Akademikerne er det gnisninger, og Norsk Lektorlag har varslet om plassfratredelse for 44 medlemmer ved to videregående skoler på Østlandet fra og med tirsdag.

Unio gikk til streik torsdag i forrige uke fordi de mente tilbudet fra KS om en ramme på 2,8 prosent i lønnsoppgjøret var for dårlig.