Norwegian advarer: Forsinkelser kan sette jakten på kapital i fare

Norwegian advarer kreditorer som vil bruke mer tid på deres søknad om å få kvitte seg med 36 fly. Norwegian hevder at det kan sette jakten på ny kapital i fare, og gjøre at de risikerer å slippe opp for penger.

At forsinkelser kan koste dyrt, vet Norwegian alt om. Vis mer byoutline David Peacock

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Torsdag barket flyselskapet og kreditorenes advokater sammen i et rettsmøte i Dublin. Det ble høy temperatur.

Norwegian vil i denne runden levere tilbake 36 fly til en rekke selskapene de er leaset av. Disse flyene kommer i tillegg til 24 Dreamliner-fly som alt er levert tilbake. Det skjedde tidligere i januar.

Ifølge Norwegians irske skrankeadvokat har hans klienter det nå travelt.

Norwegian vil avslutte redningsaksjonen og hente penger i mars. Nå advarer de mot forsinkelser. Vis mer byoutline Norwegian presentasjon på kreditormøte

– Kapitalinnhenting i fare

– Mine klienter er veldig innstilte på å få denne prosessen gjennomført så fort som mulig, sa Norwegians advokat Brian Kennedy i retten.

Han la til:

– Vi er bekymret for større forsinkelser. Det kan sette selskapets forsøk på å hente inn ny kapital i fare.

Norwegian håper å få godkjent deres plan i Irland i slutten av februar. Deretter vil de hente inn 4 til 5 milliarder kroner i ny kapital i løpet av mars.

Den irske dommeren Michael Quinn ledet torsdag et rettsmøte hvor temperaturen steg et par hakk målt mot i tidligere møter i prosessen om Norwegian. Vis mer byoutline Collins / ©Collins Photo Agency

Advarselen fra Norwegians advokat kom etter at leasingselskapene hevdet at de får altfor lite tid. De vil ha mer tid til å vurdere Norwegians søknad til den irske domstolen om å få levere tilbake de 36 flyene.

I tråd med irsk såkalt examinership kan et selskap under konkursbeskyttelse søke om få terminere leasingkontraktene. Men man skal da også prøve å bli enige om en erstatning til selskapene som har leaset ut flyene.

– Lempet søknader i én haug

Advokat Rossa Fanning snakker for verdens største leasingselskap Aercap. Han var ikke imponert over Norwegians søknad:

– Jeg ville ikke si noe som skader prosessen. Men det er en mulighet for at det ikke blir oppnådd enighet i forhandlingene jeg er med på.

Rossa hadde også følgende slenger til Norwegian:

– De har bare lempet alle søknadene i én generisk haug. Er dette alt de har av bevis for at de trenger å terminere kontraktene?

Norwegians finansdirektør Geir Karlsen vet at han ikke kan be interesserte investorer om å sitte og holde milliarder på vent veldig lenge. Konkurransen om pengene er hard. Vis mer byoutline Fredrik Hagen

– Kan gå tom for kontanter

Men Norwegians advokat vil fortsatt ikke gi kreditorene mer tid:

– Det vil ta seks til syv uker å hente inn kapitalen etter at alle tillatelser er gitt. Hvis dette strekker seg inn i april, er det en risiko at Norwegian går tom for kontanter.

Men heller ikke den advarselen gjorde inntrykk på motparten.

En av dem påpekte at Norwegians rettsoppnevnte forvalter har oppgitt at selskapet vil ha 163 millioner dollar ved utgangen av mars. Det tilsvarer 1,4 milliarder kroner:

– Det er ingen liten sum penger, mente advokaten.

Norwegian har åpenbart gitt Airbus et sjokk. Det konkurstruede selskapet vil ikke ta imot 88 fly av typen Airbus A320neo og A321XLR. Vis mer byoutline Reuters

Ante ikke om avbestilling?

Noen av advokatene var også mer eller mindre profesjonelt sjokkerte over behandlingen de mente deres klienter har fått.

Advokaten for Airbus hevdet at det kom som et sjokk da flyfabrikanten først helt nylig skjønte at Norwegian vil be dommeren avblåse en bestilling på over 80 fly.

Og ikke bare det: Nordmennene vil også be dommeren droppe de finansielle garantiene som er avgitt for dette.

Ingen av partene kan sies å ha vunnet torsdagens legale fight.

Dommer Michael Quinn ga leasingselskapene et par dager ekstra tid til å levere sine eventuelle innsigelser. Men Quinn holder seg også til tidsskjemaet som tidligere er laget.

De neste rettsmøtene i Dublin i februar vil dermed avgjøre Norwegians overlevelse eller ei.

Publisert: Publisert: 28. januar 2021 20:43