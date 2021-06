Kan kun ha 50 personer på EM-visning: – Ikke lønnsomt i det hele tatt

I Oslo kan Fotballfest og Fotballfeber knapt ha folk foran storskjermene, mens førstnevnte kan samle flere hundre flere i Stavanger og Bergen.

I 2018 satt folk tett i tett på Kontraskjæret i Oslo. Vis mer byoutline Trond Reidar Teigen / NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Fotball-EM er i gang, og for første gang har Eik gruppen tatt sitt arrangement Fotballfeber til hovedstaden. De setter opp storskjermer for å vise fotballkampene og bord med plass til fire rundt på Youngstorget.

Siden 2006 har Fotballfesten satt opp bord og storskjermer på Kontraskjæret.

Men i år tror ikke markedssjef i Eik gruppen, Sven Erik Fuglerud Brastad at det blir noen konkurranse, men at Oslos borgere vil være glad for et tilbud fra begge.

Oslo kommune valgte å forlenge tiltakene i byen frem til 18. juni, dermed er det kun 50 personer som slipper inn på arrangement.

– Vi kommer nok til å få fylt opp plassene, og det gjør nok de og. Det er ingen som stjeler fra noen i år, sier Brastad.

Han håper at de kan øke kapasiteten når kalenderen viser 18. juni. De arrangerer også fotballvisninger i Stavanger og Bergen. Der har de allerede muligheten til å ha 550 flere personer på arrangementene, da i tre kohorter på 200 personer.

50 personer på 14.000 kvadratmeter

Fotballfesten på Kontraskjæret møter første helg i EM med å måtte refundere bestilte billetter. De hadde rigget klart til å ta imot 4 kohorter på 500 personer på det 14.000 kvadratmeter store området. Uten coronarestriksjoner har de plass til 12.000, opplyser daglig leder Geir Oterhals.

De hadde regnet med at Oslo ville åpne for tre kohorter med 200 personer, men det er bare 50 personer som slipper inn på fredag.

– Det er jo ikke lønnsomt i det hele tatt. Vi taper masse penger på det, sier Oterhals.

Les også Første ut i ny ordning: Får 230.000 for tapt øl og andre varer

Han mener at de kunne arrangert på en smittevernvennlig måte, hvor folk samles ute med avstand fremfor i parker eller inne i private hjem.

Nå håper han at det åpner opp fremover, fordi de har allerede kamper som er utsolgt med kapasitet på 600, sier han.

Når det gjelder konkurransen fra Fotballfeber, er ikke Oterhals bekymret.

– Jeg tror nok vi kommer til å være størst og best i fremtiden også, sier han.

– Kanskje også tjene litt penger

I Stavanger og Bergen kan Fotballfeber ha tre kohorter på 200 personer, altså til sammen 600 personer på arrangementet, men de 200 må holdes atskilt med egne innganger og toalettområder, forklarer Brastad.

Han forteller at de har 600 personer planlagt som sitt «nullscenario», derfor hadde de håpet at også Oslo skulle åpne denne uken. Nå håper han at de kommer gjennom EM uten å tape penger på arrangementene.

– Kanskje også tjene litt penger, sier han, og legger til at det viktigste for ham er likevel at de kan ha ansatte i jobb.

Les på E24+ Slik fikk fotballstjernen millionene til å yngle

Da Eik gruppen planla for fotballvisning i 2018 var det uten smittevernregler som måtte følges, krav om å holde en meters avstand og bestillinger skjedde ikke med QR-koder på bordene. De hadde 300.000 innom i de fem byene de var til stede, opplyser Brastad.

I år følte de seg komfortable med å skulle arrangere fotballfest først i mai. De har hatt både a, b og c-plan, og nå ser de frem til å samle folk på en smittevernvennlig måte.

– EM er en perfekt anledning for å samle folk i trygge omgivelser.

Fotballfeber har gratis inngang, men det er mulig å reservere bord mot betaling.

– I Oslo som det er 50 plasser så er det en del utsolgt allerede, forteller Brastad.