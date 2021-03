XXL pumper inn 180 millioner i butikkene for å beholde coronaveksten

Eksperter mener varehandelen må gjøre seg klar til tøffere tider etter pandemien. Nå tar sportskjeden XXL store grep i varehusene for ikke å gå tilbake til virkeligheten før coronakrisen.

XXLs butikksjef på Strømmen Storsenter, Ole Skjørberg, viser E24 hvordan den nye butikken ser ut etter investeringer i nye tjenester og butikkstruktur. Vis mer byoutline Siv Dolmen

I 2021 alene skal XXL bruke 180 millioner kroner på å pusse opp og utvikle butikklokaler. I et normalår ville summen vært rundt 50 millioner, ifølge sportskjeden.

– Tidligere hadde vi ulike avdelinger for løping, sport, tekstiler, men nå har vi samlet alt under én sportsavdeling, så det blir mye enklere for kunden. Tidligere kunne det være litt tungvint med mange ulike avdelinger, sier butikksjef Ole Skjørberg på Strømmen Storsenter, som er første varehuset som er ferdig pusset opp.

Ifølge XXL skal butikkene bli mer logiske for forbrukeren, mer digitalisert og knyttet tettere opp til netthandelen.

Blant de andre grepene sportskjeden tar er muligheter for 3D-skanning av føtter, som blir rullet ut i flere butikker.

– Med Fitstation får man informasjon i butikken som man ikke kan få på nett, men som man senere kan bruke i XXLs nettbutikk, sier butikksjef Skjørberg.

FITSTATION: Er en ny innretning som rulles ut i XXL-butikkene som 3D-skanner kundenes fot før skokjøp. Kjeden håper dette blir et trekkplaster for at kunder foretrekker butikk fremfor nettet. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen / Foto: Siv Dolmen

Svake trafikktall før pandemien

Bakteppet for investeringene er blant annet at antallet gjester i XXL-butikkene falt med 10,7 prosent i 2019 sammenlignet med året før.

Det er disse nivåene man ikke vil tilbake til, og XXL vil beholde kundene som strømmet til butikkene under coronaåret 2020. Da solgte XXL for 10,4 milliarder kroner, som var en økning på mer enn 1,4 milliarder kroner fra 2019.

Men det er langt ifra bare XXL som hadde dystre besøkstall før pandemien. I 2019 hadde hvert tredje kjøpesenter omsetningsfall i Norge, ifølge en rapport fra Kvarud Analyse som er gjengitt av Finansavisen.

Det var også en rekke store konkurser i varehandelen dette året. Kjeder som Vita, Notabene og Superdry gikk over ende.

– Kjøpefesten vil ikke fortsette

BI-professor Peder Inge Furseth mener investeringene XXL gjør er fornuftige.

– I løpet av høsten 2020 og våren 2021 har mange kunder blitt godt kjent med digitale kanaler, og vegrer seg eller har ikke anledning til å handle i butikkene, og de fysiske utsalgsstedene bør oppgraderes for å virke tiltrekkende, sier Furseth.

Han får støtte av handelsanalytiker i Danske Bank, Eirik Melle, som mener varehandelen må ta grep.

– Dagens kjøpesenterfest og rekordsalg for varehandelen vil ikke fortsette, sier han.

– Det er nå man skal lime kundene til seg og håpe at man kan fortsette mye av den gode trenden man har sett i 2020.

Danske Banks analytiker Eirik Melle mener deler av varehandelen vil merke kraftig bortfall av omsetning når samfunnet åpner opp igjen. Vis mer byoutline Danske Bank

Tydeligere vinnere og tapere

Varehandelekspert Reidar Mueller mener tiden etter pandemien vil preges av tydelige vinnere og tapere i handelsbransjen, og tror heller ikke at forbruket vil fortsette i samme tempo.

– Sannsynligheten for et varig forbruksløft etter pandemien ansees svært liten, men det er stor sannsynlighet for at volumveksten innenfor detaljhandelen totalt går tilbake til snittet mellom 2014 – 2019, som var på rundt null, sier han.

– Er det mulig å investere seg ut av en trafikknedgang i butikk når verden går tilbake til normale tider?

– Nei, ut fra mine erfaringer og innsikt i hva som er nødvendig opp mot hva som gir reell effekt for å bremse trafikknedgangen i butikk, må man finne balansepunktet, og det er ulikt fra virksomhet til virksomhet.

SYKKELVERKSTED: Tjenester blir generelt stadig viktigere for varehandelsbedrifter, her fra XXLs sykkelverksted. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen / Foto: Siv Dolmen

Skjørberg i XXL mener de nye endringene i varehusstrukturen vil hjelpe XXL gjennom 2021.

– Men er alle disse endringene i varehuset nok til at folk velger varehus fremfor å handle på nett?

– Det er sikkert litt forskjellig, men de som har vært innom siden vi åpnet har vært imponert, og synes at det er spennende å gå i varehusene igjen.

