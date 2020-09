Enebolig på 37 kvadratmeter ble solgt 1,1 millioner over prisantydning: – Folk sto i kø

Eneboligen på Rodeløkka ble lagt ut for salg forrige fredag. Fire dager senere var den solgt for nesten 165.000 kroner per kvadratmeter.

Den lille trehusbebyggelsen ble bygget i 1860, og var en sjelden mulighet til å skaffe seg enebolig innenfor ring to i Oslo. Vis mer byoutline Inviso

Publisert: Publisert: 17. september 2020 19:14

En enebolig på 37 kvadratmeter skapte mye oppmerksomhet fra ivrige kjøpere denne helgen.

Boligen lå ute med en prisantydning på 4,9 millioner kroner, men ble solgt for hele 6,1 millioner.

Dette er 4,5 millioner kroner over det selger kjøpte boligen for i 2008.

Eiendomsmegler Ali Aftab Inayat i DNB Eiendom, forteller at interessen for eiendommen var enorm, og at potensielle kjøpere begynte å ringe inn allerede noen minutter etter at boligen ble lagt ut.

Wow-faktor

Den lille trehusbebyggelsen ble bygget i 1860, og var en sjelden mulighet til å skaffe seg enebolig innenfor ring to i Oslo.

– Grunnen til at prisen ble så høy er nok fordi eneboligen har en wow-faktor. Det er sjelden det blir lagt ut eneboliger innenfor ring to, så det er ikke så mange som kan si de har hus der, forteller Inayat.

Kollega Per Oliver Bruksås forteller også at eneboligen har mye historie og sjarm, som også har stor tiltrekningskraft for kjøperne.

Selv om det var mange på visning, var det bare fem personer med i budrunden som endte på over 1,1 millioner over prisantydning.

– Budrunden startet rolig dagen etter andre visning, men så smalt det, legger Bruksås til.

Rodeløkka har blitt et populært område for. Vis mer byoutline Inviso

105 mennesker på visning

– På felles visning møtte det opp 105 mennesker som var interessert, forteller Inayat.

I utgangspunktet hadde de satt opp en time på hver visning, men måtte utvide visningene til tre timer på grunn av stor interesse.

– Folk sto i kø for å komme inn, og presset var så stort at vi måtte ha en megler som sto utenfor og slapp inn menneskene i puljer. Ting tok litt tid ettersom vi også måtte ta hensyn til smittevern, forteller Inayat.

Eiendomsmegleren erfarer at jo mindre kvadratmeteren er, jo mer betaler man.

– Sammenligner man dette med leiligheter så har det vært økning i pris fordi de fleste er førstegangskjøpere, og små leiligheter er deres billett inn i boligmarkedet. Her var det derimot snakk om en liten enebolig.

Ifølge eiendomsmegleren var det et par førstegangskjøpere som var interessert, men eneboligen ble solgt til et etablert par som ville flytte inn i området.

Les også:

Les også Oslos minileiligheter går for opp mot 160.000 kroner kvadratmeteren

Les også Boligprodusentene: Oppløftende salgstall – men rekordfå nybygg

Her kan du lese mer om Boligprisene Boligsalg