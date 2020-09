Vollviks mobilsatsing Geddit er begjært konkurs

Idar Vollviks mobilapp Geddit var i fjor lansert i åtte markeder og skulle ta Ghana med storm. I oktober behandles en konkursbegjæring av selskapet i Bergen.

Idar Vollvik har vært i hardt vær den siste tiden, som følge av anklager om feilmerkede munnbind. Nå er mobilsatsingen hans konkursbegjært. Vis mer byoutline Alice Bratshaug

Publisert: Oppdatert: 30. september 2020 16:18 , Publisert: 30. september 2020 15:44

Det fremkommer av berammingslisten til Bergen tingrett, hvor konkursbegjæringen skal behandles 27. oktober.

Selskapet er begjært konkurs av Peder Søholt, som på Geddits nettsider står oppført som selskapets teknologi- og produktdirektør. Han ønsker ikke å kommentere saken overfor E24.

Geddit var Idar Vollviks store satsing før munnbind. Det er en såkalt gamified-app der brukerne kan gå rundt i en virtuell verden, slik som i Pokémon Go, og oppdage tilbud og oppgaver som kan løses for å vinne premier og tilbud, skrev E24 i fjor.

Daværende daglig leder Andreas Bakketeig fratrådte i mai i år, ifølge Brønnøysundregistrene. Han har ikke besvart E24s henvendelse.

Det har heller ikke lyktes E24 å komme i kontakt med Vollvik onsdag ettermiddag.

Selskapet har så langt ikke levert årsregnskap for 2019 til Brønnøysundregistrene. I 2018 gikk Geddit AS med et underskudd på 12,5 millioner kroner.

Les på E24+ Stavanger-selskap saksøker Idar Vollvik for 3,9 millioner

Utvidet til Ghana

E24 skrev i 2018 at Vollvik mente at Geddit var verdt «noen få hundre millioner» da, men han turte ikke å tallfeste verdien.

Samme år signerte Geddit en samarbeidsavtale med det thailandske underholdnings- og medieselskapet Bec-Teros administrerende direktør Brian Lindsay Marcar, der Marcar eier 51 prosent av Geddit i landet.

I fjor gikk Geddit også utenfor Asia, og utvidet til det vestafrikanske landet Ghana.

Ifølge nettstedet Myjoyonline signerte den afrikanske filmskuespilleren og komikeren Richard Asante, kjent som «Kalybos», som ambassadør og aksjonær for appen i juni.

Vollvik er styreleder i Geddit AS, som han eier 14 prosent av gjennom selskapet Vovi AS.

Les også Idar Vollvik lanserer mobilapp i Ghana

Feilmerkede munnbind

Det er også gjennom blant annet Vovi AS at Vollvik har solgt de mye omtalte munnbindene, som politiet mener var feilmerket.

Vollvik ble pågrepet i sitt eget hjem av politiet 3. september, da politiet aksjonerte mot tre av lokalene til hans selskaper.

Politiet mener eksmilliardæren bevisst har pakket om munnbind som ikke er godkjent til medisinsk bruk, og merket dem som medisinske munnbind.

Seriegründeren har erkjent å ha pakket om munnbindene, men nekter straffskyld.

Overfor E24 har Vollvik uttalt at det hele dreide seg om en misforståelse om et parti munnbind som var kjøpt av en norsk aktør.

Les også Idar Vollvik: – Å pakke om munnbind er ikke straffbart