Omstridt matgigant strammer grepet om frukt og grønt: – En veldig dårlig idé

Norgesgruppen endrer samarbeidet med Bama. Sps Geir Pollestad mener det vil gi dem enda større makt i dagligvarebransjen.

Norgesgruppen vil flytte mer av lager- og logistikkansvaret fra Bama til Asko. Vis mer byoutline Jon Hauge

Publisert: Oppdatert: 17. oktober 2020 00:17 , Publisert: 16. oktober 2020 21:46

Torsdag varslet Norgesgruppen at de er blitt enige om en «endring av samarbeidet» med Bama.

Endringen innebærer at Asko skal overta varer fra Bama Dagligvare på et tidligere stadium i verdikjeden enn de gjør i dag.

Asko er landets største grossistselskap. Det er heleid av Norgesgruppen, som kontrolleres av milliardæren Johan Johannson.

Det er Askos lastebilsjåfører som kjører ut gulrøtter, epler og andre frukt og grønnsaker til Meny, Kiwi, Joker og resten av butikkene til Norgesgruppen.

I tillegg flytter Asko mat og andre dagligvarer fra fabrikker og ut til kantiner, hoteller og restauranter over hele landet.

Kan få større kontroll

I praksis betyr endringen at Norgesgruppen får større kontroll over distribusjonen av frukten og grønnsakene fra Bama.

Det skjer ved at ansvaret for lager og logistikk flyttes ut av Bama og over til Asko.

Samtidig vil 500 ansatte fra Bama få Asko som ny arbeidsgiver, opplyser Norgesgruppen.

Bama er den desidert største aktøren på frukt og grønt i landet. Norgesgruppen eide i 2017 rundt 45 prosent av Bama.

Bama leverer blant annet til Norgesgruppens store kjeder, i tillegg til Remas butikker. Av store, norske butikkjeder er det bare Coop som får frukt og grønt fra andre steder.

Leder for næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp) er kritisk til endringen Norgesgruppen har varslet om. Vis mer byoutline Terje Pedersen/NTB

– En veldig dårlig idé

Endringen faller ikke i god jord hos Senterpartiets Geir Pollestad. Han leder Stortingets næringskomité.

– Sånn som dette ser ut, så er det jo kroneksempelet på noe vi ikke ønsker, sier Pollestad.

Han er kritisk til at store aktører som Norgesgruppen får enda mer makt i dagligvaremarkedet.

– Jeg synes dette ser ut som en veldig dårlig idé. Den aller største aktøren spiser seg enda mer inn i verdikjeden, sier Pollestad.

Pollestad er opptatt av at all aktører som ønsker å levere varer til norske forbrukere, skal få likeverdig distribusjon.

Nylig uttalte han til avisen Nationen at han ikke utelukker å bryte opp en av kjedene for å forhindre at ubalansen blir større.

– I ytterste konsekvens kan man bli nødt til å splitte selskap. Men vi må også se nærmere på hvem som kontrollerer distribusjonen av varer, sier han.

Og legger til:

– En slik endring går rett i kjernen av problemet, sier Pollestad.

Asko: – Uenig

– Vi gjør dette for å bli mer effektive og konkurransedyktige, sier Tore Bekken, administrerende direktør i Asko.

Han er uenig i Pollestads kritikk. Bekken mener ikke endringen vil gi Norgesgruppen mer makt over verdikjeden.

– I praksis er dette en varestrøm som allerede er integrert i vår verdikjede i dag, sier Bekken.

Han forklarer at Bama i dag leier plass på Askos lagre og har folk som jobber der.

– Denne endringen gjør at vi overtar ansettelsene. Slik vil vi få ett system å forholde oss til. Det vil gi mer sømløs håndtering av varene, sier Bekken.

Den siste tiden har debatten om konkurransen i dagligvaremarkedet tiltatt. Norgesgruppen er blant markedets aller mektigste aktører. Vis mer byoutline Trond Reidar Teigen/NTB

Tilsynet er orientert

Endringen er planlagt gjennomført høsten 2021.

Men før den kan gjennomføres, må samarbeidet godkjennes av Konkurransetilsynet.

– Vi er orientert om saken, men vi har enda ikke mottatt noen formell melding, sier Beate Berrefjord i Konkurransetilsynet.

Tilsynet har derfor ennå ikke tatt stilling til om det bør gripe inn i saken.

Sterkt fokus på dagligvarebransjen

Det er for tiden stor vilje til å gjøre noe med konkurransen i dagligvaremarkedet.

I en fersk rapport konkluderer Konkurransetilsynet med at Norgesgruppen har fått langt bedre innkjøpsbetingelser enn konkurrentene Rema og Coop over flere år.

Samtidig etterforsker tilsynet Norgesgruppen, Lilleborg og Mondelez. Bakgrunnen er mistanke om brudd på konkurranseloven.

Det ble også nylig lagt frem en stortingsmelding om konkurransen i dagligvaremarkedet. Den foreslår flere inngripende tiltak. Meldingen skal behandles av næringskomiteen på Stortinget i høst.