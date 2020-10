Øker terskelen for krisestøtte i ny reiselivspakke

Regjeringen la tirsdag frem en ny krisepakke for reiselivet. I denne omgang stilles det tøffere krav for å få støtte. Slik skal ordningen rettes mot dem som er hardest rammet.

Publisert: Oppdatert: 20. oktober 2020 16:59 , Publisert: 20. oktober 2020 15:38

Saken oppdateres...

Reiselivsbedrifter med omsetningsfall på mer enn 40 prosent får dekket av faste og uunngåelige kostnader i regjeringens kompensasjonsordning til reiselivet.

Det kom frem da næringsministeren presenterte krisepakken tirsdag ettermiddag.

Bedriftene må dermed ha et større omsetningsfall enn i den generelle kompensasjonsordningen, der grensen var på 30 prosent.

Tilskuddet beregnes imidlertid på samme måte som i den forrige kompensasjonsordningen.

Det betyr at tilskuddet beregnes ut i fra omsetningsfallet, med en justeringsfaktor. Denne videreføres på samme måte som i august.

Regjeringen har samtidig fjernet egenandelen for å søke.

Disse bransjene kan få penger fra ordningen: Overnattingsbransjen

Serveringsbransjen

Alpinanlegg

Event-, messe- og konferansearrangørene

Museer, fornøyelses- og opplevelsesparker

Formidlingsbransjen

Passasjertransport med buss og båt

Groundhandling og bakketjenester

Reiselivsrelatert utleie av biler og sports- og fritidsutstyr Vis mer vg-expand-down

Dyrere enn varslet

I år er det satt av 1,3 milliarder kroner til ordningen. I tillegg settes det av 100 millioner kroner til småbedrifter som faller utenfor, og som kan dokumentere at 80 prosent av inntekten var knyttet til reiselivsvirksomhet i fjor.

Til sammen har de to tiltakene en ramme på 1,4 milliarder kroner, altså 400 millioner kroner dyrere enn varslet for fire uker siden.

Ordningen gjelder fra 1. september, og vil vare til og med 31. desember i år.

Støtten beregnes med en øvre grense på 10 millioner kroner per bedrift per måned.

– Dette er jo en ordning som ikke dekker tapt fortjeneste eller alle kostnadene som reiselivet har hatt og kommer til å ha i denne situasjonen. Dette er en ordning som skal være med på å hjelpe å dekke deler av de faste kostnadene for at de skal komme seg igjennom og ut på andre siden, sier næringsminister Iselin Nybø til E24.

– Det er ikke «business as usual», det er en ordning for å gi hjelp i en hel spesiell situasjon.

Mener ordningen må videreføres inn i 2021

NHO Reiseliv er glad for innholdet i den nye kompensasjonsordningen for reiselivet som regjeringen tirsdag la frem, og mener den langt på vei innfrir de ønskene som NHO har lagt frem.

– Det var lenge usikkert om det ville bli en ny ordning, og deretter ble det tydelig at den milliarden som ble lansert i september ville gitt en for lav kompensasjonsgrad i forhold til de utfordringene reiselivsbedriftene står oppe i. Det betyr mye for bedriftene å vite hva de har å forholde seg til, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv på dagens pressekonferanse.

NHO Reiseliv er også glad for at den såkalte Ventilordningen for bedrifter som er indirekte tilknyttet reiselivsbransjen er økt fra 50 til 100 millioner kroner.

Nå er det viktig at kompensasjonsordningen videreføres inn i 2021, mener NHO:

– Den ordningen Regjering og Storting nå vedtar, må kunne videreføres også etter 1. januar 2021. Det må avklares i høstens behandling av Statsbudsjettet for 2021, sier Krohn Devold.

Møtte partene

Allerede 21. september kunngjorde næringsministeren en krisepakke for reiselivet på opptil én milliard kroner, men da uten å si noe om vilkårene for å motta støtte.

Det utløste umiddelbart uro blant aktører i næringen, som fryktet at en innstramming var på trappene.

Siden den gang har partene i reiselivet og Nybø hatt en rekke møter for å samle innspill.

Les også Ny krisepakke for reiselivet: Blir manuell behandling

Her kan du lese mer om Reiseliv Iselin Nybø Koronaviruset