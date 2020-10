Fjord Line nedbemanner ytterligere – konsernsjefen går

Rederiet har redusert antall medarbeidere med 300 siden august.

Publisert: Oppdatert: 13. oktober 2020 16:54 , Publisert: 13. oktober 2020 16:20

Det er de tøffe reiserestriksjonene som tynger rederiet. Tirsdag melder selskapet om ytterligere nedbemanning som berører 140 medarbeidere.

Dermed har selskapet fått redusert bemanningen med 300 personer siden august.

– For å sikre at Fjord Line kommer ut av krisen som et sterkt og levedyktig selskap, må det tas nye grep. Det innebærer dessverre en ny runde med nedbemanning. Ledelsen har nå gjennomført en god dialog med fagforeninger og tillitsvalgte, sier styreleder Peter Frølich i Fjord Line i en melding.

Konsernsjef går

Selskapet melder også at styret skal ha blitt enig med konsernsjef Rickard Ternblom om at han går på dagen som toppsjef i selskapet.

Konsernsjef Rickard Ternblom er ferdig i Fjord Line, bekrefter selskapet. Vis mer byoutline Styrk Fjærtoft / Fjord Line

– Nye tider krever nye lederkrefter. Pandemien har hatt dramatiske konsekvenser for hele reiselivsnæringen. Som gode ledere og eiere skal vi ikke bare håndtere krisen, vi må også jobbe for å komme styrket ut av den, sier styreleder Frølich i meldingen.

Arne Roland tar over som administrerende direktør i rederiet inntil en erstatter er på plass. Roland har erfaring fra Aker-systemet, og ble annonsert som administrerende direktør i industriselskapet ØPD i mars, men har nå beveget seg videre.

Ternblom, som har ledet selskapet siden 2015, sier i meldingen at han og Fjordline skilles som venner.

– Det har vært et privilegium å få være med på utviklingen av Fjord Line, og særlig å samarbeide med de ansatte som går på jobb hver dag med handlekraft, ansvar, respekt og engasjement. Vi skilles som venner og jeg ønsker rederiet alt godt i årene som kommer, sier Ternblom.

Blant de største i Norge

I september kunngjorde selskapet at opp mot 200 personer ville bli permittert eller oppsagt som følge av coronakrisen. Nå er antallet altså høyere.

Rederiet understreket den gang at det er «svært vanskelig å forutse lengden på krisen», og at de dermed er nødt til å sette i gang ytterligere tiltak.

Reiserestriksjonene som har kommet som følge av coronapandemien gjør at Fjord Lines skip nå seiler med svært få passasjerer, skriver rederiet.

Fjord Line er blant de største fergerederiene i Norge, og seiler til Danmark og Sverige fra Bergen, Stavanger og Langesund. Ifølge selskapet har de rundt 1,5 millioner reisende i året.

