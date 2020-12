Idar Vollvik nektet å betale 3,9 millioner for håndsprit til Stavanger-selskap. Nå har partene inngått forlik

Idar Vollvik kjøpte hånddesinfeksjonsmiddel for over 5 millioner kroner av den lille Stavanger-bedriften Verktøy & Vern. 3,9 millioner ble ikke betalt - og saken skulle egentlig opp i retten neste år. Nå har partene inngått forlik.

Idar Vollvik har inngått forlik med selskapet Verktøy & Vern i Stavanger. Vis mer byoutline Alice Bratshaug

– Jeg kan bekrefte at partene har inngått forlik i saken, men kan ikke uttale meg nærmere om innholdet, sier Erik Årstad i advokatfirmaet Bull Årstad til Aftenbladet.

Han har representert Verktøy & Vern i saken mot Idar Vollvik og hans selskap Vovi AS.

– Ingen kommentar

Det var før sommeren at Idar Vollvik bestilte hånddesinfeksjonsmiddel for over 5 millioner kroner av selskapet Verktøy & Vern som holder til på Madla i Stavanger. Litt over 1 million kroner ble betalt på forfall, men så stoppet det opp.

Det førte til at Verktøy & Vern saksøkte Idar Vollvik for 3,9 millioner kroner, og rettssaken var berammet i Bergen tingrett 15. og 16. april neste år. Men for kort tid siden ble det altså inngått et forlik mellom partene slik at rettssaken unngås.

– Jeg har ingen kommentar til dette, sier salgssjef og en av eierne av Verktøy & Vern, Kristoffer Thorvig.

– Er dere fornøyd med forliket?

– Jeg verken kan eller vil si noe som helst, svarer han kort.

Verktøy & Vern eies av Christer André Pinto og Kristoffer Pedersen Thorvig med 50 prosent hver. Selskapet hadde i fjor et resultat før skatt på 163.000 kroner med en omsetning på 8,9 millioner kroner.

29.000 liter håndsprit

Årsaken til at Idar Vollvik erklærte å få hevet det resterende partiet av håndsprit, som besto av 29.000 liter, var at han mente at produktet var mangelfullt. Den oppfattelsen hadde naturligvis ikke Verktøy & Vern, som krevde fullt oppgjør.

– Vovi AS har tilbudt å levere tilbake de mottatte varene, noe Verktøy & Vern ikke har vært villig til, uttalte advokatfullmektig i Wikborg Rein, Celine Krogh Fornes, til Aftenbladet i slutten av september.

Verktøy & Vern holder til på Madla. Vis mer byoutline Kjell-Ivar G. Gilje

Det har stormet kraftig rundt Idar Vollvik de siste månedene. Seriegründeren hev seg kjapt rundt da han så hva som var i ferd med å skje i mars. Mens Norge stengte ned, var Vollvik i dialog med kinesiske fabrikker om å bestille smittevernutstyr. Men tidligere denne uken uttalte Vollvik i en pressemelding at han snart tror pandemien er over. Derfor avvikler han nå salget av smittevernprodukter og kvitter seg med lageret av munnbind.

– Salget av smittevernprodukter har totalt sett ikke vært noen god erfaring for oss, men dog en erfaring, sier Vollvik i en pressemelding.

Dumper prisen på munnbind

I begynnelsen av september ble Idar Vollvik pågrepet i sitt eget hjem av politiet, som samtidig aksjonerte mot tre av lokalene til selskapene hans. Politiet mente at eksmilliardæren bevisst hadde pakket om munnbind som ikke var godkjent til medisinsk bruk, og merket dem som medisinske munnbind.

Vollvik erkjente i ettertid å ha pakket om munnbindene, men nektet straffskyld. Senere opplyste også politiet at flere av munnbindene hans som ble testet under etterforskningen, hadde bedre kvalitet enn fryktet.

Vollvik ble ilagt omsetningsforbud av munnbindene. Dette ble etter en stund opphevet, og i slutten av september opplyste Vollvik at han fortsatte salget av munnbind.

Mandag denne uken sa Vollvik at de estimerer at dette markedet på enkelte produkter kan vare en god stund fremover, men at spesielt salg av munnbind vil avta i løpet av første halvdel 2021. Han har nå startet opphørssalg av produktene.

– Vi presiserer at dette er munnbind godkjent i henhold til gjeldende krav. Vi ønsker å gi folk tilgang på rimelige varer, i stedet for at vi skal sitte igjen med store mengder av varer på lager når pandemien er over, sier Vollvik.