Tibber satser i Europa og henter 600 millioner kroner

Vekstselskapet verdsettes til et sted mellom 1,5 og to milliarder kroner etter den siste emisjonen, og får to nye anerkjente investeringsselskaper som eiere.

Medgründer og daglig leder Edgeir Vårdal Aksnes i Tibber henter friske penger for å ta selskapet til Frankrike, Spania, Nederland, Finland og Danmark. Vis mer byoutline Tibber

Publisert: Publisert: 17. november 2020 07:00

– Jeg var veldig spent på hvordan det ville være å hente penger i disse tider, men det virker som det er mye interesse for selskaper som vil bidra til et grønt avtrykk, sier Tibber-gründer Edgeir Vårdal Aksnes til E24.

Selskapet har digitalisert hvordan nordmenn kjøper og bruker strøm. Nå satser de for fullt ute i Europa, og har fylt opp krigskassen på nytt.

Det er Eight Roads Ventures som leder investeringsrunden. Selskapet er kjent som en av de tidligere investorene i nettgiganten Alibaba. Samtidig kommer Balderton Capital inn på eiersiden, blant annet kjent for investeringer i sparkesykkelselskapet Voi og den digitale banken Revolut.

Av kapitalinnhentingen på 65 millioner dollar (590 millioner kroner med dagens valutakurs) er 35 millioner finansiering fra Nordea. Resten er hentet fra de nye investorene, samt alle som var med i den første investeringen i mars 2019.

Dermed er investeringsrunden også en av årets største i Norge for et privat selskap.

Det er fremdeles amerikanske Founders Fund som sitter igjen som største eier etter gründerne. De nye investorene kontrollerer til sammen ni prosent hver av aksjene i selskapet (se oversikt under).

Dette er Tibber Selskapet ble startet av Edgeir Vårdal Aksnes og svensken Daniel Lindén i 2015.

Det som skiller Tibber fra tradisjonelle strømselskap er at selskapet automatisk bytter strømprodusent, noe kunden betaler en fast pris for i måneden.

Tibber bruker algoritmer til å handle strømmen der man mener den er billigst.

Selskapet har nå strømkunder i Norge, Sverige og Tyskland, og er i ferd med å etablere seg i Frankrike, Spania, Nederland, Finland og Danmark.

I midten av 2020 passerte Tibber 100.000 strømkunder. Vis mer vg-expand-down

Rask finansieringsrunde

Aksnes sier den siste kapitalrunden gikk rimelig raskt – på rundt to måneder landet de avtalen som presenteres tirsdag.

Han forklarer at de kom i kontakt med Eight Roads Capital og Balderton gjennom sitt eksisterende nettverk.

– En ting er å hente kapital, men like viktig er det å ha investorer som har jobbet sammen med de digitale kjempene. For oss er det avgjørende å forstå hva som skjer rundt neste sving, sier Aksnes.

– Hva skjer rundt neste sving?

– For eksempel er et av Baldertons porteføljeselskaper Revolut, en digital bank som har mange paralleller til oss som driver med digital strøm, både når det gjelder det regulatoriske, men også hvordan markedet ser ut.

Aksnes sier de ikke feirer det å hente kapital – de jubler kun over nye produkter og kunder. Nylig rundet selskapet 100.000 strømkunder.

E24 er kjent med at selskapet verdsettes til et sted mellom 1,5 og to milliarder kroner etter den siste emisjonen, noe som betyr at gründerne og de ansatte sitter på aksjer verdt mellom 600–800 millioner kroner.

Tibbers største eiere: Gründere og ansatte: 39 prosent

Founders fund: 14 prosent

Strawberry: 11 prosent (eid av Petter Stordalen)

Eight Roads capital: 9 prosent

Balderton: 9 prosent Vis mer vg-expand-down

James Wise i Balderton Capital går inn i Tibber-styret. Han investerte i selskapet uten å ha møtt noen av de ansatte ansikt til ansikt på grunn av coronasituasjonen. Vis mer byoutline Balderton Capital

Investerte over videokonferanse

James Wise fra Balderton Capital har sikret seg en styreplass i Tibber sammen med millioninvesteringen. På grunn av coronasituasjonen har han har aldri møtt gründerne ansikt til ansikt, men har til gjengjeld bokført mange timer med videokonferanser.

Wise sier de tok kontakt med Tibber på et tidligere tidspunkt, men da trengte ikke selskapet kapital.

– Da vi så at Tibber skulle ekspandere internasjonalt tok vi kontakt igjen.

– En av tingene som fascinerer meg med selskapet er hvor mange av kundene som anbefaler produktet videre. Rundt halvparten introduserer noen nye for produktet, så gode tall har ikke engang Spotify, sier Wise.

Han sier videre at Balderton har en 10–15 års horisont på sine investeringer, og mener det er definisjon på risikokapital, «vi gir deg tid til å vokse», og sier de er åpne for å være med på fremtidige kapitalinnhentinger for Tibber.

Alston Zecha i investeringsselskapet Eight Roads Ventures sier han er i Norge et par ganger i året for å se etter nye selskaper å putte penger i.

– Vi har kjent til Tibber en stund, og har fulgt med på dem, sier Zecha som også går inn i styret.

Det er selskapets første investering i Norge, og Zecha tror selskapets utfordring fremover blir å holde på kulturen i selskapet når man nå skal legge til 300 nye ansatte.

– Det er ganske utrolig at 50 personer har skalert dette til et selskap med 100.000 betalende kunder. Vi kommer til å jobbe tett med Tibber for å sørge for å holde på den kulturen man har skapt.

– Pengene kan vare lenge

I mars 2019 annonserte Tibber at selskapet hentet 12 millioner dollar (110 millioner kroner) fra Founders Fund og eksisterende investorer.

– Hvor lenge varer kapitalen dere henter nå?

– Den kan vare veldig lenge, men nå går vi inn i mange nye land, lanserer nye produkter og produktområder. Skal vi satse slik igjen, så må vi vurdere om vi trenger mer kapital, så det går mer på hva man vil oppnå i neste fase, sier Aksnes.

Tibber har også hentet kapital fra flere kjent norske investorer, deriblant Petter Stordalen som er selskapets tredje største eier.

