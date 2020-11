Parat: Widerøe-kutt gjelder 500 årsverk og rammer nær 800 arbeidsplasser

Kuttene i Widerøe Ground Handling er mer omfattende enn det som ble varslet forrige uke, sier Parat.

Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Publisert: Oppdatert: 16. november 2020 14:13 , Publisert: 16. november 2020 14:00

Forrige uke skrev E24 at selskapet Widerøe Ground Handling (WGH) vil si opp rundt 500 ansatte.

I en melding mandag presiserer arbeidstakerorganisasjonen Parat at det dreier seg om 500 årsverk, som i sin tur rammer nær 800 arbeidsplasser.

– Etter vår mening er det ikke riktig å si opp så mange ansatte, så lenge selskapet har anledning til å benytte permitteringer. Norske myndigheter sier det kommer en vaksine om kort tid, noe som vil føre til økt flyaktivitet. Vi kan ikke si opp folk nå, for så å måtte ansette mange av de samme på nytt til våren, sier leder for Parat-WGH, Svanhild Hogner i meldingen.

Hun er tillitsvalgt for flere hundre ansatte i Widerøe Ground Handling.

Da E24 snakket med Marius Myrhe, administrerende direktør i Widerøe Ground Handling, forrige torsdag sto han fast på at det gjaldt oppsigelse av 500 personer - og ikke årsverk.

- Det er for tidlig å si hva den endelige konklusjonen blir. Jeg står fast ved det jeg sa i går, sa Myhre til E24 torsdag.

I mandagens pressemelding understreker en av Parats advokater at WGH skiller seg ut fra resten av konsernet.

– Vi har forståelse for at det må nedbemannes der selskapet har tapt anbudskonkurransen om bakkehåndteringstjenester, men for øvrige flyplasser har vi ingen forståelse for de massive oppsigelsene vi nå opplever, sier advokat Sigurd Øyvind Kambestad.

– For oss fremstår dette som at selskapet utnytter situasjonen på en

urimelig måte overfor sine ansatte.

