Mann dømt for grovt bedrageri etter å ha solgt gaffeltrucker for millioner – uten å eie dem

I tillegg er en annen person dømt for grovt bedrageri i samme sak, etter at han først ble frifunnet i tingretten.

DØMT: To menn er i lagmannsretten dømt til henholdsvis ubetinget fengsel i fire år og seks måneder og ett år og seks måneder i en Økokrim-sak. Vis mer byoutline Tore Meek / NTB

Det opplyser Økokrim i en pressemelding.

Eidsivating lagmannsrett har dømt en sjef i to truck-utleieselskaper i Nittedal for grovt bedrageri mot flere leasingselskaper og grov økonomisk utroskap.

En annen bedriftsleder som ble frikjent av tingretten i samme sak, ble av lagmannsretten domfelt for grovt bedrageri, skriver Økokrim.

De to mennene dømmes til henholdsvis ubetinget fengsel i fire år og seks måneder og ett år og seks måneder, ifølge Økokrim.

Skuffet

Advokat Øyvind Kilstad sier hans klient, som fikk den lengste straffen, er skuffet over resultatet.

– Han har i saken påstått seg frifunnet, og mener tiltalen er er feilaktig, men ble ikke hørt på det.

Kilstad legger til at hans klient har gitt forklaring for både tingretten og lagmannsretten, men ikke har blitt trodd. Advokaten og klienten har ikke foretatt en vurdering på anke enda.

De to hadde ledende roller i utleieselskapene Fortuna Truckservice AS og Norsk Truckutleie AS.

Den ene lederen dømmes for å ha solgt et stort antall trucker som selger ikke eide, til flere leasingselskaper. Bedrageriet medførte tap eller fare for tap for leasingselskapene tilsvarende kjøpesummen, til sammen rundt 21,8 millioner kroner. Vedkommende ble også dømt for grov utroskap for rundt 18 millioner kroner.

Den andre lederen dømmes for grovt uaktsomt bedrageri av rundt 12 millioner kroner.

– Bidrar til å skade tilliten

Retten uttaler at «bedrageriene har ført til betydelige tap for leasingselskapene» og «økonomisk kriminalitet i en slik størrelsesorden er dessuten sterkt konkurransevridende».

– Dette er en form for økonomisk kriminalitet som bidrar til å skade tilliten et velfungerende omsetnings- og kredittliv er avhengig av, sier påtaleansvarlig i saken, førstestatsadvokat Bård Thorsen.

E24 har tidligere skrevet at en person solgte gaffeltrucker til leasingselskaper, samtidig som truckene allerede var eid av andre leasingselskaper. Mistanken om mulige straffbare forhold oppsto etter at selskapene hadde gått konkurs.

Blant de tapsutsatte kjøperne av truckene som har blitt nevnt var blant annet SG Finans, Ikano Bank og Nordea Finans.

Forholdet ble avdekket i 2018, og tiltalen kom i oktober i 2019.

