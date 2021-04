Fare for storstreik: – Betydelig avstand

Under tre timer før meklingsfristen fortsetter forhandlingene i frontfaget.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Rundt 30.000 arbeidstagere kan gå ut i streik fra søndag morgen dersom NHO ikke kommer til enighet med LO og YS før meklingsfristen ved midnatt.

Riksmekler Mats Ruland møtte pressen ved 21-tiden for å informere om fremdriften i den viktige forhandlingen. Overfor TV 2 bekreftet han da at både lavtlønnstillegg og den økonomiske rammen har blitt diskutert gjennom dagen.

– Det er fortsatt betydelig avstand mellom partene. Per nå er det ingen løsning umiddelbart i sikte.

– Av erfaring går disse meklingene inn på overtid, og godt inn i neste dag. Det er en reell mulighet for at denne meklingen også gjør det. Forhåpentligvis vil det være ved et positivt resultat der partene kommer til enighet, sa han til TV 2.

Tidligere på kvelden understreket Ruland overfor NRK at han er positiv.

– Jeg er alltid optimist, og har tro på at vi kan løse dette i år også, sa han til kanalen.

Lønnsoppgjøret i frontfaget er spesielt viktig da det legger rammene for oppgjørene som kommer på rekke og rad utover våren.

OPTIMIST: Riksmekler Mats Ruland er fortsatt optimistisk for å finne en løsning i oppgjøret. Vis mer byoutline Heiko Junge / NTB

Les også Streik kan føre til forsinkelser på Johan Sverdrup-feltet

Kan bli reallønnsnedgang

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, som betyr at det bare skal forhandles om lønn. Likevel har det vært steile fronter i tiden frem mot meklingen.

LOs konstituerte leder Peggy Hessen Følsvik har tidligere uttalt til VG at det ville bli streik om kjøpekraften ikke opprettholdes. Dette vil bety en lønnsøkning på 2,8 prosent, som er forventet prisvekst i år.

På motsatt side har NHO foreslått en lønnsvekst på 2,2 prosent. Det mener de er gunstig for å sikre konkurransedyktighet opp mot utenlandske aktører.

I tillegg diskuterer partene et lavlønnstillegg, som LO er tilhenger av. NHO er imot dette og krever at det skal omfatte færre en tidligere år om det skal bli gitt, ifølge NTB.

Fakta om lønnsoppgjøret og mulig streik Forhandlingene mellom LO, YS og NHO ble brutt 25. mars ettersom avstanden mellom partene var for stor.

Meklingen startet klokken 10 fredag 9. april på Hotell Opera i Oslo sentrum. Fristen for meklingen er satt til midnatt natt til søndag

LO og YS krever at kjøpekraften opprettholdes, mens NHO krever reallønnsnedgang for å holde lønnsveksten på et likt nivå som handelspartnere i utlandet.

Til sammen omfatter oppgjøret rundt 198.500 arbeidstagere, og 31.348 av dem er streikeklare i prinsippet fra søndag morgen.

Rundt 23.500 LO-medlemmer i NHO-bedrifter blir tatt ut, og i tillegg er det varslet plassfratredelse for rundt 2.400 ansatte i Vy Buss i Spekter-området. Rundt 5.500 bussansatte tas ut i streik av YS.

Rutebusser og fergeforbindelser ventes å rammes i stor skala dersom det blir streik. Store deler av bygg- og anleggsbransjen, deriblant asfaltbransjen, flere industrivirksomheter, mat- og næringsmiddelproduksjon (drikkevarer, sjokolade og snacks, og salat) og el- og heisinstallasjon rammes også i første omgang.

Det gjennomføres lønnsoppgjør hvert år. Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn. Det har ikke vært streik i et mellomoppgjør siden før krigen.

Mellomoppgjøret står i motsetning til hovedoppgjør, hvor man forhandler om både lønnsregulering og regulering av alle andre bestemmelser i tariffavtalene, som for eksempel arbeidstid eller permisjonsbestemmelser. Forrige hovedoppgjør var i 2020.

Mellomoppgjør og hovedoppgjør gjennomføres annethvert år. I Norge har det siden midten av 1970-tallet vært vanlig å ha mellomoppgjør hvert oddetallsår. Kilder: LO, YS, FriFagbevegelse, NHO, NTB. Vis mer vg-expand-down

Buss, ferge og oljeutbygging

Flere bransjer vil rammes hardt av en eventuell streik. Særlig gjelder dette bussnæringen der både LO og YS tar ut sjåfører. YS har gått lengst og tar ut 5.500 bussjåfører ut i streik, og har tidligere sagt at en streik vil stoppe alle rutebusser i Norge.

Ruter har bekreftet overfor NTB at bussene i både Oslo og tidligere Akershus vil bli stående dersom streiken blir et faktum.

En rekke fergesamband vil også stoppe opp dersom partene ikke blir enige.

Oljeserviceselskapet Aibel har tidligere sagt at en langvarig streik vil føre til at selskapet må stoppe arbeid på verftet og at det vil gå utover prosjekter som fase to av Johan Sverdrup-utbyggingen.

Et annet selskap som også kan bli hardt rammet av streiken er Aker, der det er meldt om plassfratredelse for 2.362 ansatte fordelt på de ulike lokasjonene.

Publisert: Publisert: 10. april 2021 19:27 Oppdatert: 10. april 2021 23:00