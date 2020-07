Mohn slår gamle gaverekorder

Bergens rikeste mann snudde tap til et solid overskudd i 2019. Hele 812 millioner kroner ble delt ut til veldedige formål.

Trond Mohn er fortsatt en av Norges rikeste menn. I 2019 estimerte Kapital den reelle formuen hans til 9,2 milliarder kroner. Han er imidlertid mest kjent for å gi bort penger for tiden. Her fra et arrangement Haukeland Universitetsykehus arrangerte i forbindelse med hans 75 års dag i 2018. Vis mer Marita Aarekol

Publisert: Oppdatert: 13. juli 2020 11:22 , Publisert: 13. juli 2020 11:07

Det er mange som har glede av Trond Mohns gavmildhet. I fjor viser regnskapene for Mohns investeringsselskap Meteva AS et gavedryss på hele 812 millioner kroner. En økning på 75 prosent fra 2018.

Ny gaverekord for en milliardær som er glad i å sette dem.

– Jeg er egentlig ikke så veldig fornøyd med resultatene, men jeg er stolt over alle pengene som har gått til gode formål. Jeg er mer opptatt av å gi, enn å tjene penger. Men så man tjene litt penger for å ha muligheten til å gi, sier Trond Mohn til Finansavisen og legger til:

– Jeg ga hovedsakelig bort penger til breddeidrett og medisinsk utstyr, sier Mohn.

Mohn ønsker ikke å kommentere fjorårstallene til BT.

Snudde milliontap til pluss

Det meste av formuen til Mohn stammer fra salget av familiebedriften Frank Mohn AS for 13 milliarder i 2014. Salget førte til åpen konflikt mellom Trond Mohn og sønnen Frederik Mohn.

En konflikt som varte ut 2014, da sønnen ble kjøpt ut, og siden har de to samarbeidet om blant annet eiendomsprosjekter.

Fjoråret var langt hyggeligere for Mohn enn 2018. Et tap på 314 millioner kroner før skatt ble snudd til et overskudd på 282,6 millioner (Se resultatboks).

Investoren tok ut et utbytte på 515 millioner kroner i 2019.

Mangfoldige investeringer

Regnskapet for 2019 viser at Mohn har verdier for 5,8 milliarder i investeringsselskapet . Han har investert formuen i aksjer og fond, eiendom, shipping og valutaposisjoner.

Metevas aksjer og fond hadde en markedsverdi på 1,9 milliarder kroner ved utgangen av 2019. Mohn måtte notere et verdifall på 265 millioner kroner da fjoråret skulle gjøres opp.

Kontantbeholdningen til selskapet var på 605 millioner kroner ved inngangen til 2020. Ned fra 3,4 milliarder kroner på samme tid i i fjor.

Verdien av Mohns investeringer etter korona-utbruddet er uvisst.

Gitt bort 3,2 milliarder kroner

I motsetning til mange andre rikinger, har Trond Mohn valgt å gi bort stadig mer av formuen sin. Siden 2008 har investoren gitt bort hele 3,2 milliarder kroner til formål han finner verdige.

Bergensinvestoren har vært spesielt glad i å gi til breddeidrett, forskning og til sykehus. Et av de største prosjektene i den siste tiden har vært den enorme Arena Nord som er under oppføring i Åsane.

I tillegg til å gi fra egen lomme, har Trond Mohn stiftelse mer enn to milliarder på bok. Disse midlene stammer hovedsaklig fra Trond Mohn, hans søster Marit og hans sønn Frederik. Bare i 2019 delte stiftelsen ut 230 millioner til forskning.

– Det er for få velstående som gir. De vet ikke hva de går glipp av, uttalte Mohn til BT i 2018.

