Slik kommuniserte Tangen og Isaksen om superseminaret: – Kan falle litt mellom stolene

Allerede i mai 2018 fikk den daværende næringsministeren invitasjon direkte fra Nicolai Tangen, som åpnet for at det var mulig å betale seminaret selv. – Det er jo en invitasjon som kan falle litt mellom stolene, svarte Røe Isaksen samme uke.

DELTOK PÅ SEMINAR: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) deltok på Nicolai Tangens seminar i november 2019, da Isaksen var Norges næringsminister. Vis mer Trond Solberg / VG

Torbjørn Røe Isaksen (H) har havnet i søkelyset etter at han deltok på seminaret til Nicolai Tangen i november 2019.

Han har tatt selvkritikk for at seminaret i Philadelphia ikke ble oppført på det offisielle programmet for USA-reisen hans, og for at han ikke meldte det inn til Stortingets gaveregister, noe Isaksen sier han glemte fordi han var isolert på grunn av corona.

Mens Tangen beskriver seminaret som privat, sier Isaksen at han deltok på hele seminaret som statsråd. Næringsdepartementet dekket hotell og reise, men ikke måltidene, noe Isaksen har sagt at departementet likevel skal betale.

Seminaret varte i tre dager og inkluderte både private jetfly, middag på eksklusive Barnes Foundation og overnatting på Hilton-hotell for flere av gjestene.

Næringsministeren fikk blant annet oppleve en privatkonsert med artisten Sting, som kostet Tangen rundt 1 million dollar eller 9 millioner kroner.

Ifølge presseinvitasjonen til USA-turen skulle den daværende næringsministeren besøke Washington D.C. for å snakke handelspolitikk med USAs næringsminister Wilbur Ross.

Møtet ble beskrevet som oppfølging etter handelssamtaler med Ross i USA den 24. mai 2018.

I tillegg skulle Isaksen åpne et årlig norsk seminar om maritim næring.

– Jeg har altså ikke reist ens ærend til USA for å delta på dette seminaret, har Isaksen sagt til VG.

Første invitasjon i mai 2018

Ingen av dem har foreløpig svart på hvorvidt de andre arrangementene og møtene på USA-programmet kom i stand først etter at næringsministeren hadde mottatt invitasjonen fra Tangen eller bekreftet sin deltagelse på seminaret.

E24 har fått innsyn i e-postkorrespondansen mellom Isaksen og Tangen. Den viser at Isaksen mottok en invitasjon fra Tangen allerede den 2. mai 2018 på sin offisielle e-postadresse hos Næringsdepartementet.

Invitasjonen kommer 22 dager før Isaksens første møte med USAs handelsminister i mai 2018, og halvannet år før det andre møtet mellom ministrene i november 2019, som finner sted under samme USA-besøk som Tangens seminar.

«Du kjenner allerede noen av mine norske venner som kommer, som f.eks. Henrik Syse, Fredrik Sejersted og Ulf Sverdrup og jeg kommer til å inkludere dem dem i forskjellige paneler, og kunne ha veldig lyst til å gjøre det samme med deg,» skriver Tangen i den første invitasjonen.

«Du kan gjerne ta med din kone hvis du vil, og det blir anledning til å betale for kostnader selv for de som vil.»

Fem dager senere, den 7. mai 2018, svarer Røe Isaksen:

«Dette høres jo veldig, veldig spennende ut – og definitivt som noe jeg kunne tenke meg å delta på.

Det er jo en invitasjon som kan falle litt mellom stolene, men la meg sjekke vurderingene i departementet om dette også er noe jeg kan delta på i offisiell kapasitet. Kommer det en mer formell invitasjon senere?»

Tangen svarer tilbake allerede samme dag:

«Så flott at du har lyst til å bli med på dette, veldig spennende å ha deg med. Jeg kommer til å sende ut noe litt mer «offisielt» om noen måneder. Det viktigste nå er å få programmet spikret ferdig og få gjestene til å krysse av datoene i boka.»

Formell invitasjon i desember 2018

Den formelle invitasjonen kommer 3. desember 2018, da Tangen sender Isaksen en formell invitasjon fra dekanen på sitt gamle universitet Wharton, der seminaret skal avholdes.

Dagen etter, 4. desember 2018, svarer Isaksen:

«Takk for det, Nicolai. Jeg håper å kunne delta og gir tilbakemelding om ikke så lenge.»

Det tar akkurat én måned før Isaksen bekrefter sin deltagelse på seminaret:

«Jeg deltar gjerne på dette. Et spennende program som er relevant for en næringsminister,» skriver Isaksen den 4. januar 2019.

Tangen svarer nok en gang i løpet av samme dag:

«Dette er glimrende nyheter, tusen takk. Ja, vi skal sørge for at dette blir virkelig spennende, relevant og nyttig.»

Programmet spikres i 2019

Det tar deretter rundt et halvt år før Tangen igjen henvender seg til Isaksen angående detaljene rundt seminaret.

Den 19. juni 2019 skriver Tangen at han for øyeblikket jobber med de eksakte detaljene og programmet. Tangen ber blant annet om en kort biografi og et bilde av Isaksen, og sier at Isaksen vil bli kontakten nærmere angående logistikken for reisen.

Den 24. juni sender Næringsdepartementet over biografi og bilde til Tangen og etterspør mer informasjon rundt Isaksens faglige bidrag til seminaret. Departementet informerer også om at næringsministeren planlegger å ankomme Philadelphia den 15. november.

Den 5. juli skriver Tangen at han fortsatt jobber på programmet og vil dele et omriss etter sommeren. I mellomtiden gir han Isaksen en liste med anbefalte bøker og tilbyr ham en gratisbillett til en forestilling på museet Tate Modern i London.

«Alles reiseplaner bør nå være registrert hos teamet,» skriver Tangen, og henviser til ulike flyavganger fra London og Oslo.

Den 15. oktober sender Næringsdepartementet to e-poster – én til Kunnskapsdepartementet og én til Utenriksdepartementet – for å samle fakta om utdanning til Isaksens faglige bidrag.

Dagen etter, den 16. oktober, sender Tangen en oversikt over alle som skal bidra på seminaret. Tangen sier han skal sende det ferdige programmet i begynnelsen av november, noe han gjør den 5. november.