Gunhild Stordalen får lederjobb i FN-toppmøte: – Litt surrealistisk

Eat-sjefen blir en av fem temasjefer når FN avholder toppmøte om mat og bærekraft i 2021.

Gunhild Stordalen og Eat skal bruke de neste 12 månedene til å stable FNs neste toppmøte om mat på bena sammen med fire andre temaledere. Vis mer Foto: Siv Dolmen

Publisert: Oppdatert: 8. september 2020 18:14 , Publisert: 8. september 2020 18:00

– Det føles litt som et svangerskap på overtid, sier Gunhild Stordalen om beskjeden hun fikk for flere måneder siden, men først nå kan snakke om.

De fem som får ansvar for hovedtemaene i FNs toppmøte om sunne, bærekraftige og rettferdige matsystemer er nå annonsert. Møtet skal etter planen gå av stabelen i 2021, om omtrent nøyaktig 12 måneder. Lederne jobber hos tunge aktører som WWF, Care International og Bill Gates-finansierte Gain.

– Og så er det Gunhild fra Muggerud og lille Eat fra Norge. Det er litt surrealistisk, sier Stordalen.

– Ble du headhuntet til jobben?

Stordalen nøler, vil ikke helt si det slik. Jobben fikk hun tilbud om fra toppmøtets «special envoy» Dr. Agnes Kalibata, på vegne av FNs visegeneralsekretær. Stordalen har jobbet tett med Kalibata gjennom arbeidet med Eat, initiativet hun startet under stiftelsen hun fikk i morgengaven fra sin eksmann Petter Stordalen i 2010, og som har vært operativ siden 2013.

– Jeg ble ufattelig glad og beæret. Og så gjør det meg stolt at Eat blir sett på som en nøkkelaktør internasjonalt, sier Stordalen.

– Historisk mulighet

Lukten av hamburger og frityrfett strømmer til fra alle kanter når E24 møter Stordalen på Salt i Oslo.

– Dette var jo kanskje ikke helt rett sted å møtes, sier Stordalen og ler når hun leser fra et skilt på en av matbodene: Kroppen er ikke et tempel, men en lekeplass man må nyte mens man kan.

Storfekjøtt og frityr er ikke det som stør høyest i kurs hos Stordalen og Eat, som jobber for å gjøre sunn, bærekraftig og klimavennlig mat tilgjengelig for alle. FNs toppmøte om mat skal dreie seg om nettopp det – hvordan verdens matproduksjon, matsvinn og kosthold må endres for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål og klimamålene i Parisavtalen, samtidig som det må bli produsert mer mat for å mette en økende befolkning.

Les også Kjøttlobbyen mobiliserer før Gunhild Stordalen-rapport

Stordalen har troen på at møtet skal gi konkrete resultater, og ikke bare bli til prat.

– Slike møter forandrer sjelden verden alene, spesielt i dette politiske klimaet. Målet er derfor å bygge en ustoppelig bevegelse for endring som kan fortsette å vokse lenge etter at toppmøtet er over. På denne måten kan vi oppnå de omfattende endringene verden så sårt trenger, sier Stordalen.

Gunhild Stordalen tror det er stor vilje blant folk til å endre på hvordan vi spiser - men da må gode alternativer og riktig informasjon være tilgjengelig for alle. Vis mer Foto: Siv Dolmen

Jobben hun og de andre temalederne får, innebærer blant annet å få på plass toppmøtet om 12 måneder, knytte til seg flere ambassadører, gjennomføre mer forskning, identifisere «de store løsningene» innen hvert tema – og sette opp en digital plattform som skal måle hvordan fremdrift etter at møtet er gjennomført.

– Mat er noe som angår oss alle, og det er ikke bare avgjørende for helsen vår og vår felles fremtid, men for å redusere økende sosial ulikhet og forebygge nye pandemier. Nå har vi en historisk mulighet til å engasjere ikke bare aktører i verdikjeden, i politikk og industri, men også folk over hele verden. Mat er veldig konkret og noe de fleste kan gjøre noe med hver eneste dag. Det FN ser nå er at bærekraftsmålene har en sammenheng, de er ikke en twistpose der man bare kan velge favorittene sine, sier Stordalen.

Én av tre er feilernærte

Fakta og forskning hagler når hun snakker om dette temaet. Om at én tredjedel av veien til å nå Parisavtalens klimamål, handler om mat og matproduksjon. Om hvor store kostnadene av helseproblemer knyttet til mat er – som for eksempel diabetes. Og om at én av tre i verden er feilernærte, og nær 30 prosent av verdens befolkning i dag er overvektige.

– Det er ikke fordi vi har blitt latere eller har fått mindre selvdisiplin de siste årene. Det handler om pris og tilgjengelighet. I dag er det slik at du nesten må ha doktorgrad i ernæring for å egentlig forstå hva du kjøper i butikken – slik kan det ikke være, sier Stordalen, som selv er lege og har lagt om kostholdet for å spise både sunnere og mer klimavennlig.

Eat-sjefen har selv lagt om til et sunnere og mer klimavennlig kosthold - men det er ikke lett, selv for en lege, forteller hun. Vis mer Foto: Siv Dolmen

Hun forteller at det ikke er lett for henne heller.

– I Norge går én av to kroner vi bruker på mat, til matvarer som er tilsatt sukker. Det er nesten umulig å vite, for i dag har sukker over 50 forskjellige navn.

Jobber med finansiering

Siste FN-møte om mat og matsikkerhet fant sted i 1996. Møtet i 2021 blir noe annerledes, ettersom lederrollene er gitt til organisasjoner som allerede jobber med temaene de skal utrede, fremfor medlemsland. Det innebærer at Stordalen fortsatt jobber fulltid for Eat, men at stiftelsen nå fortsetter arbeidet sitt med et FN-mandat.

– Det er innovativt av FN – de ser at vi ikke kan løse problemene vi har nå med samme tankegang som skapte dem. Vi må jobbe mer på tvers, og bryte ned siloer.

Les også Ny rapport lanserer «global diett»: – Inntak av rødt kjøtt og sukker må halveres

Hvordan møtet og arbeidet frem mot det skal finansieres, er ennå ikke klart. Stordalen forteller at det må jobbes frem en måte å samle inn og fordele penger, slik at ikke organisasjonene som jobber med møtet må finansiere arbeidet alene og konkurrere mot hverandre.

Det kan bli viktig, ettersom coronaviruset også har påvirket Eats økonomiske situasjon. Flere støttespillere har måttet kutte i bidrag og samarbeid – deriblant Petter Stordalens hotellselskap Nordic Choice.

– Det er klart det er utfordrende også for oss, men vi skal greie oss. Nordic Choice er fortsatt den største enkeltbidragsyteren, og vi jobber med nye partnerskapsmodeller, sier Stordalen.