CNBC: Tiktoks USA-virksomhet kan selges i løpet av de neste dagene

Salget av Tiktok i USA, Canada, Australia og New Zealand ligger an til å gjennomføres i løpet av allerede neste uke, skriver CNBC.

Publisert: Oppdatert: 27. august 2020 18:16 , Publisert: 27. august 2020 16:21

Ikke-navngitte kilder til CNBC sier torsdag at et salg av videoapplikasjonen Tiktok sin virksomhet i USA, Canada, Australia og New Zealand er nært forestående.

Bytedance, det kinesiske selskapet som eier Tiktok, har forsøkt å selge Tiktok sin virksomhet i USA etter president Donald Trump beordret et forbud om ikke et salg innen 90 dager blir et faktum.

Teknologiselskapene Microsoft og Oracle konkurrerer om å kjøpe virksomheten fra Bytedance. Prisen blir trolig mellom 20 og 30 milliarder dollar, tilsvarende mellom 180 og 270 milliarder kroner, sier kildene til CNBC.

Torsdag har også Tiktok-sjef Kevin Mayer annonsert at han går av. Mayer skulle egentlig fratre stillingen samtidig som et eventuelt salg ble gjennomført, sier kildene.

Torsdag kom også nyheten om at varehandelsgiganten Walmart går sammen med teknologiselskapet Microsoft for å by på Tiktoks amerikanske virksomhet, bekrefter selskapet overfor CNBC.

Walmart-aksjen hoppet over 3 prosent etter nyheten.

