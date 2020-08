Riksgälden i Sverige avslår Norwegians søknad om statlig kredittgaranti

Asgeir Aga Nilsen

Publisert: Oppdatert: 18. august 2020 08:23 , Publisert: 18. august 2020 07:40

Riksgälden har avslått søknaden fra Norwegian Air Sweden AB, ifølge en melding.

Den statlige forvaltningsmyndigheten gir kredittgarantier for nye lån til flyselskaper etter oppdrag fra den svenske regjeringen.

Lånene blir gitt til selskaper med svensk luftfartstillatelse og som hovedsakelig har sin virksomhet i Sverige.

Norwegian søkte om garantien i den svenske ordningen. Årsaken til avslaget er flyselskapets økonomiske situasjon. E24 omtalte også avslaget i juli.

Peker på økonomien

Riksgälden skriver at garantiene bare kan gis til flyselskaper som er vurdert som økonomisk forsvarlige ved utgangen av 2019.

Vurderingen til myndigheten er at risikoen for at Norwegian ikke skulle klare sine forpliktelser var høy. I tillegg mener Riksgälden at Norwegian ikke ville klare å håndtere en enda høyere gjeld.

«Selskapet er derfor ikke ansett som økonomisk forsvarlig per 31. desember 2019», skriver Riksgälden.

Beslutningen kan i henhold til garantiordningen ikke påklages, skriver Riksgälden.

Fått avslag

Norwegian har vært gjennom flere runder i forsøket på å sikre seg krisehjelp i Sverige. Svenske myndigheter lanserte tidligere i år en pakke med lånegarantier på 5,0 milliarder.

Norwegian-sjef Jacob Schram reagerte i sommer på det han mener er en forskjellsbehandling etter at hverken Danmark eller Sverige har stilt opp med lån eller kapital til Norwegian.

– Vi har vært en stor aktør i disse landene de siste 20 årene og vi er en integrert del av skandinavisk luftfart. I 2019 fløy vi om lag syv millioner passasjerer til og fra Sverige, i tillegg til mye innenrikstrafikk. Så vår virksomhet har skapt store ringvirkninger og tusenvis av arbeidsplasser i de landene, sa Schram i juli.

