Spleiserekord: Har samlet inn 40 millioner på to måneder

Et par tusen personer har bladd opp penger for å sikre fremtiden til akvariet i Ålesund. De er ikke de eneste som har vært med på en spleis de siste ukene. Koronakrisen har skapt en bølge av innsamlingsaksjoner.

Direktør Tor Erik Standal kan senke skuldrene etter at Merethe Haugen startet en innsamlingsaksjon for akvariet. – Uten pengene fra den ville utviklingen av akvariet blitt satt mange år tilbake, mener Standal. Vis mer Arnfinn Mauren

Publisert: Publisert: 14. mai 2020 21:18

Siden Norge ble stengt ned 12. mars, er det blitt samlet inn nærmere 40 millioner kroner via Spleis – den dominerende folkefinansieringstjenesten i Norge. Det er fire ganger så mye som i samme periode i fjor.

– Vi ser at det spleises på alt mulig for tiden, men mange er relatert til økonomiske utfordringer som er oppstått som en følge av nedstengningen av Norge, forteller daglig leder Bjørn Kjetil Hellestræ i den Sparebank1-eide tjenesten.

Det er blitt samlet inn til lokalbutikker, puber og frisører. Mange har også gitt penger til artister, idrettslag og musikkorps som har mistet inntjeningsmuligheter.

Enkelte innsamlinger «tar helt av»

De fleste innsamlingene resulterer i noen tusen kroner, kanskje 10.000 eller 20.000. Noen skiller seg ut. Blant dem er innsamlingsaksjonen til Atlanterhavsparken i Ålesund.

Uten penger på bok, uten billettinntekter og uten krisehjelp fryktet akvariet at koronakrisen skulle ta livet av både dyr, fisker og hele attraksjonen.

– Vi kan ikke holde på slik særlig mye lenger, det er ikke forsvarlig av hensyn til dyrevelferd, uttalte direktør Tor Erik Standal til lokalavisen Sunnmørsposten 24. april. Han spilte ut det sterkeste kortet han hadde: Parken risikerte å måtte stenge for godt – og dyrene avlives.

Merethe Haugen startet innsamlingsaksjon til akvariet i Ålesund. – Folk har gitt fra 10–15 kroner og opp til flere tusen, forteller hun. Vis mer Arnfinn Mauren

Nådde målet etter en halvtime

Nødropet fra akvariet traff Merethe Haugen midt i hjertet. Hun har ingen tilknytning til Atlanterhavsparken eller dets 15 ansatte ut over at hun har vært betalende gjest fire-fem ganger. Men hun kunne ikke sitte stille og lese om pengemangelen uten å gjøre noe.

– Etter at jeg leste om situasjonen for akvariet, startet jeg umiddelbart en spleis. Målet var å samle inn 30.000 kroner, forteller hun.

Målet var nådd i løpet av en halvtime. Men det var bare begynnelsen. I skrivende øyeblikk har aksjonen hennes nådd nesten 600.000 kroner.

– Det føles helt uvirkelig. Jeg er ikke en person som liker å stikke meg frem, så all oppmerksomheten rundt dette har dratt meg ut av komfortsonen, sier hun.

Dette er folkefinansiering Folkefinansiering, eller på engelsk crowdfunding, betyr at enkeltpersoner går sammen om å støtte et prosjekt. Pengene kan gis som rene donasjoner, i form av aksjekapital eller som lån. Initiativet kan tas både av enkeltpersoner uten tilknytning til mottageren og av mottageren selv. Frem til 2017 var dette markedet lite i Norge, men metoden har økt i omfang de siste årene som en frukt av sosiale medier og ny betalingsteknologi. Den største aktøren i Norge er Sparebank1-konseptet Spleis. I fjor ble det samlet inn mer enn 100 millioner kroner gjennom 9500 innsamlinger. Av det innsamlede beløpet blir det trukket 6,5 prosent i gebyr og moms. Kilder: Wikipedia, Norsk Crowdfunding Forening, Spleis Vis mer vg-expand-down

Inspirerte pengesterke givere også

Men beløpet forteller langt fra hele historien. Det folkelige engasjementet har også ført til at 20–25 bedrifter og profilerte privatpersoner kom på banen. En av dem var den 89 år gamle norskamerikaneren Reidar Tryggestad. To andre var rederen Stig Remøy og oppdrettsselskapet Hofseth Aqua.

Bidraget fra disse har ført til at det innsamlede beløpet er kommet opp i 3,75 millioner kroner. Akvariedirektøren er overbevist om at ingen av de store beløpene hadde kommet uten det folkelige engasjementet gjennom Spleis-aksjonen.

– Den bidro til å skape en psykologisk effekt som gjorde at også disse ville bli med, forteller Tor Erik Standal.

Spleis-aksjonene som har samlet inn mest Dette er de fire innsamlingene via Spleis som de siste to månedene har resultert i de største beløpene: 1. Alexander Hegglands* etterlatte: 1.163.865 kr. fra 3688 givere. 2. Norsk Kennel Klub: 707.250 kr. fra 2018 givere. 3. Atlanterhavsparken: 596.930 kr. fra 2334 givere. 4. Rebecca Islands kreftbehandling: 541.470 kr. fra 2175 givere. Tallene er pr. 14. mai. *Alexander Heggland (41) døde 9. mai etter å ha blitt smittet av koronaviruset. Vis mer vg-expand-down

Må engasjere mange for å lykkes

For de fleste Spleis-aksjonene er imidlertid summer som ble samlet inn til Atlanterhavsparken, bare noe de kan drømme om. I gjennomsnitt klarer en spleiseaksjon å samle inn rundt 10.000 kroner.

Daglig leder Bjørn Kjetil Hellestræ i Spleis har opplevd en kraftig økning av innsamlingsaksjoner under koronakrisen. – Men skal en spleis lykkes, må den nå ut til mange personer, sier han. Vis mer Hans Kristian Riise/Sparebank1 Spleis

– Det er mange faktorer som spiller inn for at en spleis skal lykkes. Saken i seg selv må være egnet til å engasjere mange personer og oppleves som viktig, sier daglig leder i Spleis, Bjørn Kjetil Hellestræ.

Det er derfor ikke gitt at denne finansieringsmetoden fungerer for alt og alle. Graden av suksess varierer.

– En ting som kjennetegner vellykkede innsamlingsaksjoner, er at enkeltindivider føler at bidraget deres kan forandre en vanskelig situasjon, påpeker Hellestræ.

– Som innsamler er det også viktig å ha dialog med sine givere på spleisen og i sosiale medier, legger han til.

Atlanterhavsparken ble åpnet i 1998 og hadde i fjor rundt 140.000 besøkende. Med millionene som er samlet inn, og gjenåpning torsdag, tror akvariedirektør Tor Erik Standal at akvariet skal komme seg gjennom koronakrisen. Vis mer Stein J. Bjørge

Overrasket og rørt over responsen

Innsamlingsaksjonen til Atlanterhavsparken resulterte i et vell av følelser blant de ansatte. Ingen var klar over at Merethe Haugen satte i gang aksjonen, og de er rørte og glade over responsen.

– Jeg ropte jo egentlig ut til politikerne, men så fikk jeg svar fra en helt annen kant, forteller akvariedirektør Tor Erik Standal.

Han legger ikke skjul på pengenes betydning: Torsdag åpnet akvariet igjen for publikum. For tre uker siden tvilte han på om den dagen ville komme.

– Uten disse pengene ville det vært kroken på døren, sier Standal.