Ett av seks selskaper som mottar kontantstøtte kan gå konkurs

Norske regnskapsførere anslår at 17 prosent av mottagerne vil gå konkurs – og foreslår flere grep for at ordningen skal hjelpe små bedrifter.

FRYKTER KONKURSER: Enn så lenge har ikke antallet konkurser i Norge steget som følge av coronakrisen, men norske regnskapsførere frykter at mange bedrifter kan gå dukken – selv etter å ha mottatt kontantstøtte.

6. mai 2020

Tallene stammer fra en ny undersøkelse blant medlemmene i bransjeforeningen Regnskap Norge.

I undersøkelsen anslår regnskapsførerne at 17 prosent av virksomhetene som mottar kontantstøtte vil gå konkurs, og at en fjerdedel av mottagerne går en usikker fremtid i møte.

– Prognosen må opp, sier Regnskap Norge-direktør Christine Lundberg Larsen.

Før ordningen ble lansert, anslo foreningen at opptil 140.000 bedrifter kom til å søke om kontantstøtte. Ifølge E24s oversikt har litt over 17.000 bedrifter fått støtte utbetalt til nå.

Regnskap Norge mener det relativt lave antallet kan tyde på at ordningen ikke favner så bredt som den er ment.

– Ordningen må favne bredere for å hjelpe flere av bedriftene som trenger det, og det handler om at vi må bruke nok penger så de ikke går konkurs, sier Lundberg Larsen.

Foreslår endringer i ordningen

For å bedre prognosen foreslår Regnskap Norge blant annet å fjerne egenandelen i kontantstøtteordningen fullstendig.

Fra start var egenandelen på 10.000 kroner, men regjeringen har senket den til 5.000 kroner fra og med søknadene for april.

– At myndighetene ser på justeringer og halverer egenandelen for å motta støtte fra ti til fem tusen kroner er bra, men det må sterkere medisin til om det skal monne, sier Lundberg Larsen.

– For staten vil det i sum utgjøre en liten del i forhold til summene som brukes, men for mange av bedriftene som rammes er det et spørsmål om liv og død.

Administrerende direktør Christine Lundberg Larsen i Regnskap Norge.

Foreningen foreslår også å fjerne minstebeløpet på 5.000 kroner og utvide hvilke faste kostnader som kompenseres.

– Minstebeløpet gjør at de minste bedriftene ikke får en krone, og rammer hardt og urettferdig, sier Lundberg Larsen.

– De faste uunngåelige kostnadene er for snevre. Personal- og pensjonsforsikring er eksempler på kostnader som ikke dekkes.

Vil redde de små

Regnskap Norge er særlig bekymret for at mange små bedrifter faller helt eller delvis utenfor ordningen med dagens regler.

E24s oversikt viser at 4.740 bedrifter har mottatt støtte på under 10.000 kroner, noe som utgjør rundt 34,5 millioner kroner totalt.

Av disse har 1.148 bedrifter fått støtte på mellom 5.000 og 6.000 kroner, noe som utgjør 6,3 millioner kroner totalt.

– Hva er poenget med å endre reglene for å kunne utbetale enda flere småbeløp dersom det er betydelig fare for at bedrifter som mottar småbeløpene går konkurs og disse pengene dermed går tapt?

– For mange av de små virksomhetene kan små beløp være helt avgjørende om de klarer å hente seg opp igjen, sier Lundberg Larsen.

– Til forskjell fra mange av de større virksomhetene, så har mange av de små lite med reserver å tære på. Derfor kan det være avgjørende å få inn penger for å i det hele tatt få dekket husleien.

Hun illustrerer poenget med en liten frisørsalong eller hudpleiesalong, der eieren kun har et lite lokale og seg selv som ansatt.

– Etter at de fikk beskjed om å stenge ned, har disse som regel permittert seg selv, så de har kun pengene fra Nav å leve på. Uten andre inntekter er det avgjørende å få kompensert fra staten slik at de får betalt kostnader som for eksempel husleie, forsikring og så videre.