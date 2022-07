Familien kjøpte flybillettene i 2019 – nå kan sydenferien gå i vasken for tredje år på rad

Jørgen Pedersen og familien bestilte flybilletter med SAS til Alicante i august 2019. Etter to år med coronautsettelser, kan en mulig pilotstreikføre til at familien må skrinlegge utenlandsferien for tredje år på rad.

PÅ NORGESFERIE: To år på rad har Jørgen Nygård Pedersen og Marthe Helene Stav, og deres barn Magnus, Nora og Oda, vært nødt til å droppe utenlandsturen. Her fra Norgesferien i fjor.

– Vi kjøpte billettene i august 2019, og skulle dra sommeren året etter. Så kom corona, og reisen ble utsatt både i 2020 og 2021. Dette kan bli det tredje året på rad vi ikke får reist, forteller Jørgen Pedersen.

Egentlig skulle Pedersen, hans kone og deres tre barn reist med SAS til Alicante lørdag formiddag. Der har familien leid et sommerhus, hvor de har planlagt å tilbringe fire uker.

Tidlig lørdag morgen – mens de ventet på at klokken skulle bli 11, og det skulle komme en avklaring på om det ble pilotstreik eller ikke – fikk familien beskjed om at flyet var innstilt. Nå har de fått ombooket billettene og venter spent på avklaringen som er ventet klokken 12.

Rådyre alternative reiser

Dersom SAS-ledelsen og pilotene skulle komme til enighet, og streiken avverget, kan familien muligvis sette seg på flyet onsdag.

– Først tenkte vi at den beste løsningen ville være å ombooke billettene til neste år, og heller kjøpe nye billetter fra et annet flyselskap. Den planen slo vi fra oss da de billigste billettene vi fant kostet mellom 62.000 og 68.000 kroner tur/retur, forteller Pedersen.

– Da ringte vi SAS. Etter halvannen time i telefonkø fikk vi ombooket billettene til onsdag. Så nå venter vi i spenning på om det blir streik eller ikke. Igjen, fortsetter han og humrer.

– Skal få morsom ferie uansett

Den intensive meglingen mellom SAS-ledelsen og flyselskapets piloter har pågått over én uke i Stockholm. Ved 22-tiden søndag kveld forlot pilotkorpset meglingen ved Näringslivets hus i Stockholm sentrum. Partene satt seg tilbake til forhandlingsbordet klokken 08 mandag morgen.

Har ikke partene kommet til enighet innen klokken 12, er streiken et faktum.

– Det hadde vært kjipt hvis turen gikk i vasken også i år, særlig for ungene, sier Jørgen Pedersen.

– Men vi skal klare å få en morsom ferie uansett. Vi må være fornøyd med alt vi har her i Norge – sammenlignet med ting som skjer andre steder i verden, er en kansellert flyreise et veldig lite problem, sier han videre.

– Ingen kommunikasjon

En streik vil innebære at 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark går ut i streik, og flere hundre flygninger blir innstilt. Den første meglingsfristen i SAS-konflikten var natt til onsdag 29. juni. Den har siden blitt flyttet fire ganger.

Pilotene skal ha sagt seg villige til å forhandle etter fristen som er satt til klokken 12.00 mandag, men SAS på sin side mener det blir vanskelig.

– Det skal veldig mye til for at vi velger å utsette enda en gang, det må komme en avklaring av hensyn til våre passasjerer, uttalte SAS’ forhandlingsleder Marianne Hernæs til E24 mandag morgen.

På spørsmål om hvordan Jørgen Pedersen opplever kommunikasjonen med SAS, svarer trebarnsfaren:

– Jeg opplever ikke noe kommunikasjon – men hadde ikke forventet det heller. Vi var forberedt på å finne ut av ting selv. Hvis det blir streik, er min forventning at det vil bli helt umulig å få snakket med SAS.

SAS har tidligere meldt om stort press på kundeservice og at ventetiden vil være lengre enn normalt. Selskapet har også opplyst at de har styrket bemanningen på telefonsentrene der det er mulig, og at kundene vil få informasjon via SMS, e-post og på nettsidene.