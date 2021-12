Flere vil ha engelsk musserende vin

Engelsk musserende vin har fått mer prestisje de siste årene. Flere eksperter går så langt som å sammenligne den med champagne i både smak og kvalitet.

Den britiske vinprodusenten Gusbourne dyrker druer i Kent. Engelsk musserende vin blir stadig mer populært. Vis mer

NTB-AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Portugal, Chile, Argentina. Alle er kjent for sine viner. Men England? Den begynner i hvert fall å bli mer populær.

Globalt er denne sektoren nokså liten. Ifølge en rapport fra Drinks Market Analysis (IWSR) utgjør musserende vin produsert i Storbritannia rundt 0,2 prosent i volum av den totale musserende vinen som produseres globalt.

Men salgene øker: Volumproduksjonen av britisk musserende vin økte med nesten 11 prosent i perioden 2015-2020, ifølge rapporten.

Økt etterspørsel

– For kanskje ti år siden var det omtrent bare to eller tre viner som var litt kjent utenfor Storbritannia, sier talsperson for den britiske vinprodusenten Gusbourne, Jonathan White.

– I dag er det kanskje 10 til 20 produsenter som lager virkelig gode viner, legger han til.

Gusbourne dyrket sine første vinranker i Appledore i Kent i 2004. Vinprodusenten lanserte de musserende vinene Brut og Blanc de Blanc i 2010 og sier at etterspørselen har økt siden.

Les på E24+ Sommelier: Dette er den beste champagnen til nyttår

Det dyrkes i både Kent, Hampshire, East og West Sussex, Dorset og Cornwall.

Spesielt Kent, som også blir kalt for «Englands hage», har dyrket mye frukt opp gjennom årene. Nå har det blitt en av landets mest suksessfulle regioner for å dyrke druer og lage vin.

– Det har vært stor interesse fra utlandet de siste årene ettersom medier og vinkritikere har begynt å snakke mer positivt om engelsk vin, sier White.

– Pandemien hjalp

I tillegg ga koronapandemien lokale produsenter en liten boost i 2020. Årsaken er at reisende ikke kunne besøke vingårder i utlandet. Da innså folk at man faktisk kunne besøke dem hjemme, ifølge Anne McHale. Hun er en sertifisert vinkjenner med base i London.

McHale snakker fra The Bloomsbury Hotel, hvor hun også har vært kurator for en av de største engelske musserende vinmenyene i landet. Ifølge henne fikk musserende vin anerkjennelse i 1998 da Nyetimber vant i kategorien «beste musserende vin i verden» på den årlige internasjonale årlig vin- og brennevinskonkurransen.

– Dommere fra toppen av industrien utførte en blindtest med en haug av champagner og andre musserende viner. Da ble folk klar over at dette landet faktisk kan lage god kvalitetsvin, sier McHale.

En av grunnene til at vinen har blitt så populær er fordi den minner veldig om champagne, ifølge henne. De bruker de samme tre druene: Pinot Noir, Chardonnay og Meunier, og de bruker samme produksjonsmetode.

– De bruker den «tradisjonelle metoden». Det går ut på at vinen gjennomgår en ny gjæring inne i flasken. Boblene blir fanget, og da får vinen brukt litt tid på å behandle gjæren, forklarer McHale.

Hun legger til at jordsmonnet som de engelske vinrankene er plantet i, som ligger i South Downs i sørøst-England, inneholder en del kalk som nesten er identisk med den som ligger i Champagne-regionen i Frankrike.

Temperaturforskjeller

Tross likhetene, er det også flere faktorer som gir den engelske vinen en særegen smak.

– Vi befinner oss en del lenger nord enn Champagne. Det er kaldere, og da blir det også et høyere nivå syrlighet i druene. Det blir en slags sprøhet og friskhet i vinen, sier McHale.

White sier at champagne har en tendens til å ha en varm fyldighet og fruktaktig smak som kanskje kommer fra et litt varmere klima.

– Engelske viner har en mer stålaktig sitrus-smak, sier White.

Jon Pollard, som er sjef for vingården i Gusbourne, sier at Storbritannias lengre dyrkesesong også påvirker smaken.

– Vi har en langsom modningssesong, delvis på grunn av de litt lavere temperaturene i landet og mindre sollys. Men det gjør at smaken i druen blir mer intens, sier han.

Likevel kan Englands temperaturforskjeller skape utfordringer. Pollard forteller at det har tatt flere år med prøving og feiling for å skape de perfekte dyreforholdene.

– Du begynner å vite hvor problemene vil oppstå, sier han.

– Vi vet hvor det kan begynne å snike seg inn litt sykdom på rankene og vi vet hvor vi vil få problemer når det oppstår frost og lignende. For hvert år lærer vi mer og mer om vitenskapen, legger han til.

Franskmenn drar til England

Nå har noen champagneprodusenter begynt å investere i engelske vingårder, ifølge AP.

– Vi har alltid hatt inntrykket av at Frankrike lager den beste vinen i verden og at engelskmenn ikke kan lage vin. Så det er litt tilfredsstillende å se franskmenn som kommer hit og planter vinstokker, sier McHale.

Det tempererte britiske klimaet var et trekkplaster for det franske champagnehuset Tattinger, som kjøpte jordbruksland i Kent i samarbeid med den britiske vinprodusenten Hatch Mansfield.

McHale tror vindyrking i England kommer til å bli stadig mer populært i fremtiden, mye på grunn av den globale oppvarmingen.

– Under vekstsesongen for vinen er gjennomsnittstemperaturene i Sør-England omtrent på samme nivå som de ville ha vært for flere tiår siden i Champagne, sier McHale og legger til:

– Champagne-produsentene ser potensialet med jordsmonnet sør i England.