Alkoholkvoten blir mindre for ikke-røykere

Etter nyttår vil det ikke lenger være mulig å bytte ut tobakkskvoten med alkohol.

Fra nyttår kan man ta med maks fire flasker vin, eller maks 15 små bokser øl inn, uten å fortolle. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kvoten for hva man kan ta med til Norge uten å fortolle, endres i tråd med Støre-regjeringens forslag i statsbudsjettet.

Det betyr at fra og med nyttår reverseres endringen som Solberg-regjeringen innførte i 2014.

Dermed kan man ikke lenger kan veksle inn kvoten for tobakksvarer i vin eller øl.

Kvoten uten tobakk blir nå den samme som dagens kvote med tobakk.

Endringen omfatter både taxfree-kvoten, det vil si varer som er kjøpt avgiftsfritt på fly, flyplasser og ferger, og kvoten for avgiftsfri innførsel etter handel i utlandet.

Maks fire flasker vin

De nye kvotealternativene ser slik ut:

1 liter brennevin + 1,5 liter vin (2 flasker) + 2 liter øl (en liten sixpack)

3 liter vin (4 flasker) + 2 liter øl

5 liter øl (15 små bokser)

1 liter brennevin og 3,5 liter øl (10 små bokser)

I tillegg kommer tobakkskvoten, som ikke endres. De alternativene er nå slik:

200 stykk sigaretter + 200 stykk sigarettpapir- og hylser

250 gram annen tobakk (som snus) + 200 stykk sigarettpapir- og hylser

Seks flasker vin nå

Dagens kvoter, dersom man ikke har med tobakk, er eksempelvis slik:

1 liter brennevin + 3 liter vin (4 flasker) + 2 liter øl (en liten sixpack)

4,5 liter vin (6 flasker) + 2 liter øl

4,5 liter vin

6,5 liter øl (19 små bokser)

Vil gi mer i statskassen

Endringen er et resultat av et såkalt anmodningsvedtak fra 2017.

Da ba Stortinget regjeringen om å «vurdere en reversering av den siste endringen av taxfree-kvoten ut ifra en evaluering av hvordan kvoten påvirker Vinmonopolets salg og stilling som et av de viktigste alkoholpolitiske instrumentene.»

Regjeringen anslår «på usikkert grunnlag» at endringen vil føre til omtrent 110 millioner kroner ekstra i statskassen til neste år. Dette som et resultat av økt salg på Vinmonopolet.

I tillegg til denne fordelen peker regjeringen i statsbudsjettet på at taxfree-ordningen har uheldige klimaeffekter ved at den stimulerer til mer reising, pluss at den har uheldige fordelingsvirkninger.

FHI har funnet ut at de gruppene som kjøper mest alkohol på taxfree-utsalg på flyplasser, er de som reiser mest. Det vil si middelaldrende menn med høy utdanning og høy inntekt, typisk bosatt i Oslo og Akershus.