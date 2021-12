Kontroversielt skotsk oljefelt lagt på is

Planene om å bygge ut et omdiskutert oljefelt langs kysten av Skottland har blitt lagt på is etter at investor Shell trakk seg fra prosjektet.

Aktivister protesterer mot oljefeltet Cambo som var planlagt langs kysten av Skottland. Bildet er tatt under klimakonferansen i Glasgow november 2021. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 1 time siden

Energiselskapet Siccar, som står for 70 prosent av finansieringen av plattformen som har fått navnet Cambo-prosjektet, kunngjorde avgjørelsen fredag.

– Etter Shells kunngjøring i forrige uke står vi i en posisjon der Cambo-prosjektet ikke kan gå videre i tråd med den opprinnelige tidsplanen, sier Siccars administrerende direktør Jonathan Roger.

Shell, som sto for de resterende 30 prosentene av midlene, trakk seg fra prosjektet da de fryktet at investeringen ikke ville lønne seg.

Klima- og miljøaktivister har kjempet hardt mot Cambo-prosjektet, og Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon har sagt hun er skeptisk. Avgjørelsen kommer også etter at verdensmaktene i forrige måned ble enige om å nedskalere bruken av fossilt brennstoff.

– Vi setter prosjektet på pause mens vi vurderer neste steg, sier Roger.

Les også Planene om et nytt oljefelt gjorde at det britiske vertskapet beskyldes for hykleri

Det britiske vertskapet ble i forkant av det store klimatoppmøtet i november beskylt for å være hyklere, ettersom statsminister Boris Johnson ikke ønsket å stanse planene for oljefeltet Cambo utenfor Shetland. Feltet skulle ha produsert olje i 25 år.

Blant kritikerne var Tessa Khan i organisasjonen Uplift.

– Boris Johnson vil være en klimaleder, men da må han forstå realitetene i klimakrisen og handle deretter, sa Khan til BBC.

Det britiske Naturvernforbundet, Friends of the Earth, har fikk inn over 70.000 underskrifter på et opprop mot Cambo-feltet i august i år.

– Den britiske og skotske regjeringen må avslutte den hyklerske støtten til å bore opp hver eneste dråpe, og heller lage en tydelig plan for å dempe utvinningen, omskolere arbeidere og støtte lokalområder som påvirkes av omstillingen, sa Caroline Rance i Friends of the Earth til BBC.