BankID-trøbbel: – Vet ikke hva problemet er

BankID er i krisemøter med leverandøren etter vedvarende innloggingsproblemer. Foreløpig vet man ikke hvor problemet ligger, opplyser BankID-sjefen.

BankID sliter fortsatt med innloggingsproblematikk via BankID-appen og via kodebrikke. BankID for mobil skal fungere som normalt. Vis mer

I dag 13:59

BankID har hatt innloggingsproblemer daglig siden månedsskiftet etter flytting av tjenestene fra Nets til den nye driftsleverandøren DXC i oktober.

Fredag fortsetter problemene med innlogging via BankID-appen og kodebrikke for tredje dag på rad. Det har også fått Finanstilsynet til å kreve svar.

BankID-sjef Øyvind Brekke har med det fått en ilddåp etter at han tiltrådte stillingen i midten av november.

– Vi er veldig opptatt av å levere en stabil tjeneste, og vi er på ingen måte fornøyd med situasjonen, sier han til E24.

Daglig leder Øyvind Brekke, BankID/Vipps. Vis mer

BankID jobber nå tett med leverandøren med daglige «war rooms», der møteaktiviteten har eskalert fra og med i dag, ifølge Brekke.

– Vi har pågående krisemøte med leverandørene, og håper det skal bidra til å finne ut hva som er problemet og finne en løsning, sier han.

– Vil det si at dere ikke vet hva problemet er?

– Vi vet per i dag ikke hva problemet er.

– Køer og forsinkelser

BankID varslet om forventet nedetid og ustabilitet ved leverandørskiftet.

– Vi har god kontroll på alle steg, og vi har øvd godt på flytteprosessen sammen med bankene og leverandørene, sa produktansvarlig Ole Petter Aasen i BankID da.

Brekke påpeker at alle testene i forkant ga ønsket resultat.

Problemet har oppstått når man setter sammen de samme verdikjedene med høye volum. Da oppstår det køer og forsinkelser, forklarer han.

– Foreløpig vet vi ikke eksakt hvor problemet ligger. Det er en kompleks tjeneste med svært høye krav til sikkerhet og med lange verdikjeder. Og vi kan ikke prøve og feile uten å være sikker på hva vi gjør. Hensynet til drift kan heller ikke gå på kompromiss med sikkerheten, sier BankID-sjefen.

Han mener situasjonen ikke er holdbar, men er trygg på å finne en løsning.

Samfunnskritisk

BankID har de siste årene blitt en sentral del av landets finansielle infrastruktur og gjør betalings- og innloggingstjenester tilgjengelig på nett og mobil via få tastetrykk.

Tjenesten er ikke bare kritisk for bank- og betalingstjenester, som for populære Vipps, men en integrert del av offentlige og kommunale tjenester som Nav, Skatteetaten og Helsenorge.

E24 har nylig omtalt hvordan innloggingsproblemene rammer nettmegleren Nordnet, som ikke får tilgang på nye kunder så lenge BankID ikke fungerer.

Pasientene til helsetjenesten Eyr, som tilbyr videokonsultasjon med lege og psykologer, får heller ikke logget seg inn via BankID-appen eller kodebrikke.

– Kjempefrustrerende

Men også blant E24s lesere er frustrasjonen stor:

«For oss vanlige bankkunder er dette et stort problem. Min betaling for malertjenester har ikke vært mulig å gjennomføre i dag, på tross av syv forsøk. Firmaet må vente på sitt rettmessige oppgjør», skriver en kvinnelig leser.

«Problemer med kontakt med fastlege og fornyelse av resept. Ikke bra», skriver en mannlig leser.

«Dette er kjempefrustrerende. Idag skal vi legge inn bud på leilighet og selge en annen. Men ingen får kontakt med bank eller megler fordi BankID er nede igjen. Så vi kan ikke legge inn bud. Banken får ikke gitt oss finansieringsbevis, så vi risikerer å miste leiligheten vi ønsker. Og leiligheten vi skal selge har visning i dag. Men ingen får lagt inn bud, av samme årsaker», skriver en annen.

BankID Arbeidet med å utvikle BankID som felles infrastruktur startet i 2000 og i 2004 fikk de første norske kundene BankID

Elektronisk identifikasjon med BankID oppfyller myndighetenes krav til ID- og legitimasjonskontroll og bindende elektronisk signatur.

I dag har 4,3 millioner nordmenn BankID

BankID brukes av alle landets banker, det offentlige og av stadig flere virksomheter i ulike bransjer

De norske bankene har utviklet BankID i samarbeid, og det er landets banker som gjør kundekontrollen og utstedelsen av BankID til personkundene

Fra sommeren 2018 ble BankID, Vipps og BankAxept slått sammen til ett felles selskap

Vipps AS drifter og utvikler tjenesten og selger BankID til norske bedrifter via et forhandlerapparat Vis mer

Bes vente

BankID-sjefen har sympati for dem som rammes.

Han tror også mange er frustrert over å ha stått i telefonkø hos kundeservice i bankene, og minner om at det ikke hjelper å ringe dem, da problemet ligger hos BankID og leverandørene.

Han oppfordrer de som har mulighet til å benytte seg av BankID-appen og kodebrikken utenfor tidsrommet kl. 9–19.

– Utenfor det tidsrommet har vi ikke hatt særlige problemer. Vi prøver ikke å gi inntrykk av at tidspunktet kan løse det for alt og alle, men for veldig mange tilfeller vil ikke tidspunktet for når man bruker BankID være kritisk, sier Brekke.

– For tidlig å si

– Men hvis systemet kneler ved stor pågang, og veksten i bruk av BankID fortsetter som forventet, har dere bygget for lite?

– Systemet er bygget for å takle både dagens og fremtidig volum. Det var også ett av poengene ved leverandørskiftet, å kunne håndtere større volum og videreutvikle tjenesten i fremtiden. Nå jobber vi med å finne flaskehalsene, sier Brekke.

– Innloggingsproblemer i BankID er jo ikke noe nytt, tvert om kan det hevdes å være en vedvarende problemstilling i det som har blitt en integrert del av den finansielle infrastrukturen. Har dere påtatt dere en for stor oppgave?

– Det vil jeg ikke si at vi har gjort, men vi er ydmyke for den oppgaven. Det er en stor oppgave for samfunnet, selv om vi nå opplever en situasjon som vi helst skulle vært foruten, sier Brekke.

– Når tror du problemet kan være fikset?

– Det spørsmålet har jeg foreløpig ikke lyst til å svare på, siden vi fortsatt er i feilsøking. Det er for tidlig å si når vi kan være klare, sier BankID-sjefen.