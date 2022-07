Pilotleder: – Det er ikke vi som er problemet

Fagforeningsleder mener SAS forsøker å legge skylden på pilotene for de økonomiske problemene.

SAS er rammet av streik fra pilotene.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Før partene i SAS-konflikten møtes for nye forhandlinger i Stockholm i morgen, kommer SAS Norge flygerforening med en uttalelse om at flyselskapet «skaper et bilde av at det er pilotene som er årsaken til de økonomiske problemene i selskapet».

– Problemene ligger helt andre steder, sier Jan Levi Skogvang, som er leder i pilotforeningen i en pressemelding tirsdag kveld.

Skogvang mener selskapet forsøker å legge skylden for de økonomiske problemene over på pilotene, noe han mener er et blindspor.

Han viser til at SAS ifølge sin egen børsmelding bruker 75 svenske øre på å produsere det som kalles 1 en setekilometer – kostnaden for å fly ett passasjersete 1 kilometer) i perioden februar-april i år. Tilsvarende tall for Norwegian er 55 norske øre. De to valutaene ligger nå ganske likt.

– Uansett om dette er to ulike flyselskap, med ulik forretningsstrategi, er kostnadene til SAS høyere enn Norwegian og andre flyselskaper vi kan sammenligne oss med, sier Skogvang.

SAS-ledelsen har pekt på at selskapet ikke er konkurransedyktig dersom pilotene får fortsette med dagens tariffavtaler, blant annet fordi flymarkedet er i endring. I tillegg har selskapet 57 milliarder svenske kroner i gjeld og er avhengig av å tjene penger og få nye investorer for ikke å gå konkurs.

– Problemet er ineffektivitet andre steder i organisasjonen. Det er der kostnadene ligger. Det kan være leasingavtaler, det kan være billettsystemer, det er vanskelig å se hvor pengene blir av. Dette har vi påpekt overfor SAS, men de framstiller det som at det er pilotene som er problemet. Man kommer ikke bort fra det faktum at dette handler også om andre ting enn pilotkostnader. SAS har allerede gunstige pilotavtaler sammenlignet med resten av Europa, uttaler pilotlederen.

De nye forhandlingene onsdag skjer etter at SAS mandag kveld tok initiativ til nye forhandlinger med pilotforeningene.

Streiken startet mandag sist uke, da over 900 piloter gikk ut i streik.

Streiken kommer på et tidspunkt der folk skal ut å reise i ferien etter to år med pandemi og reiserestriksjoner. Titusener er berørte av pilotstreiken.

Den er anslått å koste SAS 100–130 millioner kroner om dagen.