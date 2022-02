Mangemillionær Einar Sørensen saksøker seg selv

Mangemillionær Einar Sørensen er medeier i to selskaper som saksøker hverandre.

Einar Sørensen (til høyre og til venstre) er medeier i to selskaper som nå havner i rettssak mot hverandre. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det er sjeldent at en millionær saksøker sitt eget selskap. Og kanskje enda mer sjeldent at selskapet som er saksøkt, skylder på et annet selskap, eid av den samme millionæren.

Forvirret? Vel, alt er mulig i Tromsdalen. Bare følg med og hold tunga rett i munn.

Selskapet Gammelgård Utbygging bygget for seks år siden boligblokk på Gammelgård i bydelen Tromsdalen i Tromsø. De hyret inn et selskap eid av mangemillionær Einar Sørensen til grunnarbeid og drenering.

Einar Sørensen har blitt mangemillionær på å bygge ut tomter han eier i Tromsdalen. I fjor var han ført opp med 15 millioner kroner i inntekt, fjerde mest i Tromsø, og 86 millioner kroner i formue, som holdt til en 15. plass på formueslista.

Han er en av Tromsøs største utbyggere og har bygget hundrevis av boliger i byen, ofte i kompaniskap med andre utbyggere. Så også her.

MILLIONÆR: Utbygger Einar Sørensen var i 2020 oppført med 15 millioner kroner i inntekt og 86 millioner kroner i formue. Vis mer

Saksøker eget selskap

Sørensen eier gjennom sitt heleide selskap Mælen Holding halvparten av Gammelgård Utbygging, mens Boligbyggelaget Nord eier resten.

Gammelgård Utbygging, der Einar Sørensen eier halvparten, hyret så inn Einar Sørensens eget selskap til å gjøre grunnarbeidet.

Så dukket det opp noen fuktflekker i garasjen. Gammelgård Utbygging mener det er Einar Sørensens selskap som har gjort for dårlig jobb med dreneringen.

De har saksøkt selskapet Einar Sørensen Maskinentreprenør AS og krever 10 millioner kroner for å få ny drenering og ordnet fuktskadene.

Einar Sørensen saksøker altså sitt eget selskap.

– Ja, det er en forbindelse mellom en del av saksøkersiden og en del av saksøktesiden, sier advokat Per-Ellef Krokan, som representerer Gammelgård Utbygging.

– Det kan virke som Einar Sørensen saksøker seg selv, er ikke det litt pussig?

– Det er flere som har interesse i saken, egentlig, på begge sider, sier Krokan, som ikke vil kommentere saken ytterligere.

Les også Rallystjerner krever millionerstatning fra bettinggründere

Hvem er saksøkt, Einar eller Einar og Jon?

For historien stopper ikke her. Hvilket av sine egne selskap burde Einar Sørensens selskap egentlig saksøkt?

– Vi er uenige med motparten i hvem som burde være saksøkt, sier advokat Thorbjørn Riise Haagensen, som representerer Einar Sørensen Maskinentreprenør AS.

Dette selskapet er eid av to personer med en halvpart hver, Einar Sørensen og Jon Egil Sørensen. De er, tross samme etternavn, ikke i slekt, ifølge Jon.

– Vi er ikke i slekt, sier Jon Egil Sørensen, daglig leder i Einar Sørensen Maskinentreprenør AS.

– Er det tilfeldig at Einar og du har samme etternavn?

– Ja, sier Jon Egil, og legger til at han ikke vil kommentere saken.

Hvilken Einar-selskap skal saksøkes?

Selskapet Einar Sørensen Maskinentreprenør AS mener altså det er feil at de er saksøkt.

– Einar Sørensen Maskinentreprenør er helt uenige i hele søksmålet, i størrelsen på kravet, realiteten i kravet og hvem som er saksøkt, sier advokat Haagensen.

De mener det er selskapet Einar Sørensen AS som hadde kontrakt med Gammelgård Utbygging som burde vært saksøkt.

Og selskapet Einar Sørensen AS er eid 100 prosent av – ja, du gjetter det nok – Einar Sørensen.

BOLIGBYGGER: Einar Sørensen eier mange tomter i Tromsdalen og har blitt en av Tromsøs rikeste ved å bygge ut boliger på tomtene sammen med noen av de største utbyggerne i byen. Vis mer

Gammelgård Utbygging skal ha inngått kontrakt med selskapet Einar Sørensen AS om grunnarbeider. Det selskapet er eid 100 prosent av Einar.

Deretter skal Einar Sørensen AS ha hyret inn Einar Sørensen Maskinentreprenør AS som underleverandør. I så fall må kravet på 10 millioner kroner formelt rettes mot Einar Sørensen AS, ikke Einar Sørensen Maskinentreprenør AS.

Les også Norgesgruppen kjøper norsk lavpriskjede

Einar vil ikke si noe

Så hva mener Einar Sørensen selv om alt dette?

– Jeg har ingen kommentar, sier Einar Sørensen.

– Det ser ut som du saksøker deg selv?

– Jeg kan ikke kommentere saken, svarer Einar Sørensen.

Og om Einar Sørensen AS blir dømt, kan i så fall Einars heleide selskap Einar Sørensen AS saksøke Einars halveide selskap Einar Sørensen Maskinentreprenør AS.

Det siste er foreløpig rent hypotetisk. For Gammelgård Utbygging holder fast på at riktig motpart de saksøker er Einar Sørensen Maskinentreprenør AS.

Dette er altså partene uenige om. Så hvilket av Einars selskaper som Einars selskap burde saksøke, er nå en del av striden mellom selskapene der Einar og Einar er medeier.

Det er satt av fire dager i juni til rettssaken.