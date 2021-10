Tesla dømt til å betale nesten 1,2 milliarder kroner til tidligere ansatt i rasismesak

En amerikansk domstol har besluttet at elbilselskapet må betale for å ha lukket øynene for fiendtlig arbeidsmiljø og rasisme mot en tidligere ansatt.

DØMT: Tesla har tapt en rettssak mot tidligere ansatt. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det skriver flere amerikanske medier, deriblant CNBC og Bloomberg.

En føderal domstol i San Francisco har bestemt at Tesla må betale den tidligere ansatte rundt 130 millioner dollar i tort og svie og 6,9 millioner dollar for emosjonelt ubehag. Det sier den tidligere ansattes advokater til CNBC. Beløpet tilsvarer 1,18 milliarder kroner med dagens kurs.

Mannen, som ble ansatt gjennom et bemanningsbyrå i 2015, opplevde et fiendtlig arbeidsmiljø, der kolleger fornærmet ham og andre svarte ansatte, samt la igjen rasistisk graffiti i garderobene og en rasistisk tegning på arbeidsplassen, fortalte han i retten. Han skal også ha blitt bedt om å «dra tilbake til Afrika».

Ifølge mannens advokater kunne saken bare bli tatt videre til retten fordi han hadde latt være å signere en av Teslas obligatoriske avtaler som gjør at saken blir løst privat ved voldgift. Slike avtaler gjør at selskapet slipper å gå gjennom det offentlige rettssystemet.

Jusprofessor David Oppenheimer ved Berkeley sier til Bloomberg at han tror dette er den største dommen noensinne som handler om individuell diskriminering i en arbeidsmiljøsak.

I en melding om dommen skriver HR-topp Valerie Capers Workman i Tesla at selskapet har endret seg siden den aktuelle tidsperioden. Det er ikke klart hvorvidt Tesla vil anke dommen eller ikke.