Vil nekte SEB å være SAS-rådgiver

Det amerikanske justisdepartementet mener det er for tette bånd mellom SEBs styreleder Marcus Wallenberg og SAS – og vil nekte SEB å fortsette som flyselskapets finansielle rådgiver.

Tirsdag starter den femte høringen i SAS’ sin konkursbeskyttelse-sak.

Tirsdag ettermiddag er det duket for den femte høringen i SAS’ Chapter 11-sak i konkursdomstolen i New York.

Da skal dommeren ta stilling til om Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) kan fortsette som investeringsbank for flyselskapet, ifølge rettsdokumenter.

The U.S. Trustee Program, som er en del av det amerikanske justisdepartementet, vil nekte SEB å bli en av SAS’ investeringsbanker.

Organet mener SEBs styreleder, Marcus Wallenberg, har en egeninteresse i flyselskapet på grunn av Wallenberg-familiens eierandel i SAS.

SEB mener på sin side at det er tette skott og at Wallenbergs eierandel ikke er av stor nok betydning.

Var med å etablere SAS

– Selv om det ikke ble fullstendig offentliggjort i SEBs søknad, har The United States Trustee blitt gjort oppmerksom på at SEBs styreleder har familiestiftelser som eier opptil 3,4 prosent av debitors (SAS, red.anm.) egenkapital, heter det i rettsdokumentene fra U.S. Trustee.

Styrelederen er Marcus Wallenberg, som er femte generasjon i det svenske næringslivsimperiumet Walleberg, blant annet sammen med sin fetter Jacob Wallenberg.

Den 160 år lange historien til Wallenberg-konsernet startet i 1856 da André Oscar Wallenberg grunnla SEB.

Båndene mellom Wallenberg og SAS går også langt tilbake. I 1946 hadde Marcus Wallenbergs bestefar, også han kalt Marcus, en sentral rolle i etableringen av flyselskapet.

Marcus Wallenberg senior deltok på det aller første møte i SAS, 1. august 1946 i Oslo. Han er fjerde person fra venstre.

Forvalter 258 milliarder svenske kroner

The U.S. Trustee, som har ansvaret for å overvåke konkurssaker, refererer til konkursloven som fastslår at debitoren ikke kan ansette personer som har en materiell interesse i selskapet, slik de mener Wallenberg har.

I et svar fra SEB, argumenterer Carlo Lugani, sjef for selskapets gjeldskapitalmarkeder, for hvorfor det ikke er en interessekonflikt å ansette SEB som investeringsbank.

– Som jeg sa i min opprinnelige erklæring vedlagt søknaden, har ikke SEB selv egenkapital i SAS, skriver Lugani.

Videre mener han at Wallenbergstiftelsens eierandel på 3,42 prosent ikke er stor nok til å utøve kontroll over selskapet.

– Sammenlignet med Wallenbergstiftelsens forvaltningskapital på 258 milliarder svenske kroner ved utgangen av 2021, utgjør Wallenbergstiftelsens eierandel i SAS mindre enn 0,1 % av stiftelsens forvaltningskapital, skriver Lugani.

Likevel er Wallenberg den tredje største aksjonæren i flyselskapet. De største eierne er den svenske og den danske staten som har 21,8 prosent eierandel hver.

Søskenbarnene Jacob og Marcus Wallenberg leder det svenske næringslivsimperiumet Wallenberg.

Fetteren sitter i SAS’ valgkomité

Det amerikanske justisdepartementet reagerer også på at et styremedlem i SAS fungerer som seniorrådgiver for familiestiftelsen. I klagen nevner ikke U.S. Trustee hva dette styremedlemmet heter.

Men i svaret fra SEB kommer det frem to navn.

Oscar Stege Unger, som er tilknyttet Wallenbergstiftelsen, fungerer som styremedlem i SAS.

I tillegg er Marcus Wallenbergs fetter, Jacob Wallenberg, medlem av SAS valgkomité.

Lugani understreker likevel at ingen i SEB sitter i SAS’ sitt styre eller er på annen måte er i posisjon til å kontrollere selskapets beslutninger.

U.S. Trustee mener også at det er problematisk at SEB har vært ansatt som finansiell rådgiver for SAS de siste ni årene, at de mottar gebyrer fra SAS gjennom selskapets kontant-styringssystem og at SEB har vært långivere til selskapet.

Dersom domstolen godkjenner SEB sin søknad om å bli en av SAS sine investeringsbanker, vil selskapet blant annet være ansvarlige for å foreta en uavhengig vurdering av debitors nåværende og fremtidige økonomiske prospekter, legge strategiske planer og sikre exit egenkapitalfinansiering på minst 9,5 milliarder svenske kroner, heter det i rettsdokumentene.