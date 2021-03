SAS lokker med ekstra statuspoeng for å reise: – Jeg håper folk ikke hører på SAS

Kampanjen for å få flere til å reise vekker sterke reaksjoner: – Jeg håper folk ikke hører på SAS, men på Helsedirektoratet, sier MDG-nestleder Arild Hermstad.

Et SAS-fly letter fra Kastrup flyplass i København. Nå vil SAS lokke Eurobonus-medlemmer til å opptjene fire ganger så mange poeng som normalt på reiser frem til juli 2021.

Fem dager før regjeringen kunngjorde nye og strenge nasjonale coronatiltak, lanserte SAS en kampanje som gir reisende fire ganger så mange poeng enn ved en vanlig reise.

Kampanjen sendte de ut til alle medlemmer av Eurobonus-programmet.

– Vær så god, her er månedens poengsaldo, få 4x høyere statusopptjening og Travelers’ deals, skrev flyselskapet i emnefeltet til e-posten til kundene.

Under i e-posten kan hver enkelt kunde se hvor mange poeng de har og hvor mange poeng de trenger for å rykke opp til neste medlemsnivå.

TILBUD: Slik så deler av e-posten fra SAS ut. Her kan du se hvordan du kan opptjene flere poeng.

Eurobonus-medlemmer tjener poeng ved forskjellige kjøpshandlinger – én av dem er å bestille flyreiser.

– Statuspoeng hjelper deg med å nå et høyere medlemsnivå, akkurat som grunnpoeng, skriver SAS om poengene på hjemmesidene sine. Poengene kan ikke bli brukt til å kjøpe bonusreiser eller andre produkter eller tjenester, slik vanlige grunnpoeng kan.

Reagerer kraftig

Miljøpartiet De Grønnes nestleder, Arild Hermstad, reagerer kraftig på at SAS forsøker å få nordmenn til å fly i en periode med strenge coronatiltak, hvor nordmenn innstendig blir bedt om ikke å reise.

– Jeg har forståelse for at SAS er i en vanskelig økonomisk situasjon og ønsker å få folk opp i luften igjen for å holde selskapet levende, men timingen er ikke bra. Jeg håper folk ikke hører på SAS, men på Helsedirektoratet, sier Hermstad, i en pause under landsmøtet til partiet fredag kveld.

SNART OVER: Arild Hermstad (Mdg) mener tiden for «flybonanza» snart må være over.

Han sier at flyturer bidrar til store klimagassutslipp og at veien fremover må være å fly minst mulig.

– På lang sikt må SAS innstille seg på at vi flyr mindre. Vi blitt flinkere til flinkere til å bruke digitale og det er fremtiden. Vi har redusert flybruken under coronaen og det bør fortsette. Vi trenger ikke å forsterke klimakrisen ved å øke flybruken igjen. Tiden for flybonanza må være over, sier han.

LOKKER MED MER: SAS-kampanjen lokker folk til å reise for å få flere fordeler i bonusprogrammet.

– Ikke tiden for å reise

Fredag kom enda et tydelig tegn fra regjeringen om at de ikke ønsker at vi skal reise denne våren – Utenriksdepartementet forlenget nemlig det globale reiserådet fra 15. april til 15. mai.

Det betyr at departementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

– Dette er fortsatt ikke tiden for å reise. Regjeringen forlenger det globale reiserådet til 15. mai, og det kan bli forlenget. I dagens smittesituasjon er det ikke forsvarlig å gjøre lettelser eller avskaffe det globale reiserådet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og legger til:

– Hvor lang tid reiserådet vil bli forlenget er for tidlig å si noe om nå, men vi oppfordrer ingen til å planlegge for å reise som normalt på våren og forsommeren.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) understreker at det globale reiserådet kan forlenges.

Departementet legger til grunn «smittesituasjonen globalt, nye tiltak knyttet til utbrudd av det muterte viruset, kapasitet i de ulike lands helsevesen og andre lands reiserestriksjoner» som faktorer for beslutningen om å forlenge reiserådet.

Siri R. Svendsen, kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet sier til VG at både smittesituasjon og restriksjoner kan endre seg raskt.

– UDs reiseråd er et råd, ikke et forbud, men det å reise i strid med UDs reiseråd kan likevel få konsekvenser for reiseforsikringen din. Den enkelte må også være klar over at UDs evne til å yte konsulær bistand kan være begrenset i land hvor det er reiseråd. I ytterste konsekvens vil UD ikke kunne hjelpe deg hvis du får problemer, sier Svendsen.

Vært planlagt lenge

VG har stilt pressesjef i SAS, John Eckhoff, spørsmål om hvorfor SAS velger å lansere en kampanje i en periode hvor Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig. VG har også spurt Eckhoff om hva SAS tenker om kritikken fra nestlederen i Miljøpartiet de Grønne.

Pressesjefen svarer følgende i en e-post:

– Dette er en kampanje som nå har pågått en stund og som vi har planlagt lenge for hele det skandinaviske markedet. Den har blitt svært godt mottatt av våre EuroBonus-medlemmer, og jeg forutsetter at den enkelte reisende selv vurdere behovet sitt for reiser, sier Eckhoff til VG.

OPP TIL DEN ENKELTE: Pressesjef i SAS John Eckhoff håper den enkelte selv vil vurdere behovet sitt for å reise.