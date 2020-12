Coop: Ingen bevis på prisdialog i varsel om tidenes milliard-straff

Konkurransetilsynets 300 sider lange varsel inneholder ingen beviser på informasjon utvekslet mellom dagligvarekjedene, ifølge Coop. De er en av tre dagligvareaktører som er varslet om milliardstraff for ulovlig prissamarbeid.

– LIKE FORBAUSET NÅ: Kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop sier Konkurransetilsynets gebyr-varsel ikke har noen beviser på informasjonsutveksling. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Det er ingenting i dette varselet som går på utveksling av informasjon mellom kjedene, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop til E24.

Sammen med Rema og Norgesgruppen mottok Coop tirsdag Konkurransetilsynets varsel om totalt 21 milliarder kroner i straffegebyrer for brudd på konkurranseloven. Det er historisk høyt i norsk sammenheng.

Tilsynet mener de tre dagligvarekjempene har hatt et ulovlig prissamarbeid, men alle benekter å ha gjort noe galt.

Selve varselet holdes skjult for offentligheten. Det er på nesten 300 sider, ifølge Konkurransetilsynet.

– Våre jurister er klokkeklare

Selv var Coop raskt ute med å kalle tilsynets straffereaksjon «helt absurd» da nyheten smalt tirsdag.

– Nå har dere hatt noen dager til å lese varselet. Har dere fått en bedre forståelse av hva tilsynet har lagt til grunn for milliardgebyret?

– Nei, vi har ikke det. Vi har ikke blitt noe klokere, svarer Coop-toppen.

– Vi ser ingen ting i dette varslet som underbygger hva tilsynet går ut med offentlig. Dette er juristene våre helt klokkeklare på. Vi er like forbauset nå som da varselet kom, fortsetter Friis.

Enn så lenge – og mens de konkrete bevisene mot kjedene holdes unna offentligheten – har både politikere og dagligvareeksperter luftet sin skepsis til at tilsynets harde reaksjon først kommer nå, etter mange års taushet rundt prisjeger-avtalen som står sentralt i saken.

Tilsynet: E-poster omhandler pris

Avtalen er del av en bransjenorm som kom allerede i 2010, og har gitt kjedene tilgang til hverandres butikker for å sjekke prisene.

Ordningen var aldri noen hemmelighet for Konkurransetilsynet, påpeker kjedene. De sier alt har foregått for åpen scene.

Men tilsynet sier de fant grums i kulissene:

Ifølge konkurransedirektør Lars Sørgard hadde kjedene allerede fra 2011 etablert «en felles forståelse» om at prisjegere skulle «brukes på en annen måte» enn ordningen fra 2010 la opp til.

Etter hvert fikk kjedene også «tilgang til flere priser og mer informasjon om konkurrentene enn ordningen i utgangspunktet la opp til», har Sørgard fortalt E24.

Ifølge konkurransedirektøren er tilsynets beslag svært omfattende, og inkluderer blant annet e-poster som skal vise «hva kjedene har tenkt rundt prising».

Illustrasjonsfoto. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum

... men ingenting mellom kjedene, ifølge Coop

Men i varselet legger ikke tilsynet frem noen e-poster mellom kjedene, ifølge Coop, som sier varselet heller ikke omfatter annen kommunikasjon.

– Konkurransedirektøren har uttalt i flere medier at bransjenormen i seg selv ikke er ulovlig, og at dette handler om konkrete funn de har gjort. Vi forstår bare ikke hvilke funn som skal vise noe ulovlig, sier Friis.

– Hva slags funn beskriver tilsynet i varselet?

– Jeg kan ikke gå detaljert inn på det. Men det er ingenting der som tilsier lovbrudd.

– Tilsynet har vel beskrevet hva de mener er ulovlig?

– Nei, ikke konkret.

– Konkurransedirektøren snakker om e-poster som omhandler pris?

– Ja, men dette er interne e-poster. Det er ikke noe som har blitt sendt mellom kjedene.

Konkurransedirektør Lars Sørgard besvarte ikke E24s henvendelse fredag.

«Felles forståelse»

Da E24 tirsdag spurte konkurransedirektøren om de har funnet bevis på at kjedene har konspirert om å ikke konkurrere på pris, svarte konkurransedirektøren:

– Det er ikke sånn at Rema ringer Coop og sier «nå setter jeg prisen slik, hva gjør du?». Men vi mener bevisene dokumenterer en felles forståelse av koordinering av prising i strid med konkurranseloven.

– Tilsynet mener kanskje det har vært et mer stilltiende samarbeid?

– Jeg skal ikke gå inn i det. Men det eneste vi har sett i varselet, er intern informasjon. Det er ingenting som går mellom kjedene, sier Friis.

– Konkurransetilsynet sier prisjeger-samarbeidet utviklet seg i ulovlig retning allerede i 2011. Hva sier varselet om hva som skjedde dette året?

– Jeg vil ikke gå inn i detaljer i dokumentet.

Det vil heller ikke Norgesgruppen.

– Gebyret ville rammet oss hardt

– Jeg kan ikke gå inn på det, svarer konserndirektøren for kommunikasjon, Stein Rømmerud, på E24s spørsmål om hva varselet inneholder – og ikke inneholder, etter det konkurrenten deres opplyser.

Rema har avslått å kommentere gebyrvarselet.

Gebyret som er varslet til Coop er på 4,8 milliarder kroner.

– Har dere penger til å betale?

– Vi mener vi skal klare å få tilsynet til å legge denne saken bort, for vi mener de ikke har hold i den. Resten blir hypotetisk.

– Men har dere fem milliarder til overs?

– Det er ikke sånn at det er fare for eksistensen vår. Coop vil bestå. Men vi har ikke like dype lommer som våre konkurrenter. Et slikt gebyr ville rammet konkurransekraften vår hardest. Og det vil være ekstremt uheldig for hele dagligvaremarkedet i Norge.

Vis mer byoutline Marit Hommedal

Publisert: Publisert: 19. desember 2020 08:07