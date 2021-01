3,2 milliarder i utsatt moms skal snart betales: – Kassen er tom

Eivind Flognfeldt har fått utsatt innbetaling av skatter og avgifter for flere hundre tusen kroner. Om noen måneder skal staten ha pengene sine. Pubeieren tror dette blir nådestøtet for mange bedrifter.

KUN UTGIFTER: Bob’s pub holdt åpent som kafé før jul, men har nå stengt dørene. Den tidligere lønnsomme bedriften gikk nesten en halv millioner i minus i fjor. Vis mer byoutline Dan P. Neegaard

Bob’s pub har ingen inntekter om dagen. Dørene er stengt og ansatte er permittert. Samtidig forsvinner pengene ut i form av husleie, markedsbidrag, strøm og telefonregninger.

Og snart kommer det enda større betalingskrav, når staten skal ha pengene sine. For Bob’s pub ligger utsatte skatter og avgifter på flere hundre tusen kroner.

– Kassen er tom, så om vi skal få til det, er vi avhengig av å få innvilget en del kompensasjon for utgiftene våre, sier Flognfeldt.

Han og partneren Knut Erik Nilsen eier tre utesteder i Oslo. Bob’s pub på Grønland er deres mest innbringende virksomhet. Den gikk med et overskudd på 1,3 millioner kroner i 2019, men i fjor ble det et tap på rundt 400.000.

8.131 utsettelser

For å hjelpe et virusrammet næringsliv har norske bedrifter og næringsdrivende fått utsatt innbetaling av skatter og avgifter - først automatisk, så ved å søke. Størstedelen av utsettelsene dreier seg om merverdiavgiften.

Ordningen løper ut februar. Deretter skal tusenvis av bedrifter etter planen starte nedbetalingen.

Tall som E24 har fått fra Skatteetaten viser at 8.131 bedrifter og privatpersoner ved nyttår hadde fått innvilget søknad om utsatt betaling av moms.

Disse skylder staten til sammen 3,2 milliarder kroner. Det betyr 400.000 kroner i snitt.

Denne uken ble det kjent at det kan bli nye utsettelser. Finansminister Jan Tore Sanner (H) sa i et intervju med E24 at dette er noe de vurderer for den nye krisepakken som kommer 29. januar.

TØFFE TIDER: Eivind Flognfeldt eier Bob’s pub, utestedet Karusell og restauranten Smalgangen spiseri. Sistnevnte har kun vært i drift i seks uker etter åpningen i januar i fjor. Vis mer byoutline Dan P. Neegaard

Frykter bortkastet arbeid

Slik planen er nå, blir betalingsutsettelsen erstattes med en avdragsordning fra 1. april. I løpet av det påfølgende halvåret skal pengene man skylder staten, tilbakebetales i seks omganger.

Samtidig løper en forsinkelsesrente på 8 prosent.

SMB Norge, en interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter, frykter for konsekvensene.

Administrerende direktør Olaf Thommessen påpeker at målet med alle tiltakene har vært å sørge for at bedrifter som i en normalsituasjon er levedyktige skal komme seg gjennom krisen.

– Men dersom man nå insisterer på å kreve inn utsatt moms og arbeidsgiveravgift over en kort periode, så risikerer vi å miste mange av de samme bedriftene. Da vil mye av det arbeidet som har blitt gjort det siste året, være bortkastet, sier han.

Administrerende direktør Olaf Thommessen i SMB Norge sier organisasjonen er i pågående dialog med regjeringen om problemstillingen. Vis mer byoutline Torstein Bøe / NTB

– For oss er det viktig at man sørger for en realistisk vei ut av denne krisen for de rammede bedriftene. Veien tilbake til lønnsom drift blir mye lengre og ikke minst mye tyngre om man ikke finner en god løsning på dette.

Forventer flere år med gjeld

Bob’s-eier Eivind Flognfeldt sier han er redd for bedriften og frykter at de kommer til å måtte betjene gjeld i flere år fremover.

– Det er mulig vi klarer å komme oss gjennom dette, men det er nok noen harde år som venter oss.

For andre blir det enda verre, tror 36-åringen. Fjoråret ga en nedgang i antall bedrifter som gikk over ende, til tross for jevnlige varselrop om kommende konkursras, og det henger nok sammen med utsettelsene, sier Flognfeldt. Han tror nådestøtet for mange kommer når staten skal ha pengene sine.

– Det er nok en del som ikke klarer å betale moms i april. Og man får heller ikke innvilget utsettelser om man skylder noe fra før. Med andre ord er det en vond spiral som store deler av bransjen er inne i nå.

Men å rope på ytterligere utsettelser er ikke pubeieren sikker på at er riktig løsning.

– Det hjelper jo egentlig ikke, men skyver bare problemet lenger frem i tid.

