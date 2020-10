Utelivssjef: – Blir overrasket om alle klarer seg frem til jul

Karl Henning Svendsen i Noho Trøbbelskyter forbereder seg på både å permittere ansatte og stenge ned lokaler etter byrådets nye innstramminger. Han synes tiltakene bærer preg av populisme.

FLERE TILTAK: Oslos utesteder blir påført ytterligere begrensninger fra torsdag. Karl Henning Svendsen (til venstre) drifter flere store utesteder i hovedstaden. Vis mer byoutline Dan P. Neegaard

Publisert: Publisert: 26. oktober 2020 17:01

– Det var et lite sjokk. Vi visste at det ville komme noe, men de begrensningene vi fikk gjør at jeg blir overrasket om alle i bransjen klarer seg frem til jul – gitt støtteordningene vi nå har. Jeg er litt oppgitt akkurat nå.

Det sier Karl Henning Svendsen, daglig leder i Noho Trøbbelskyter, som driver flere av Oslos største utesteder, deriblant Kulturhuset, Prindsens Hage og Oslo Camping.

Reaksjonen kommer etter at Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo, kunngjorde ytterligere innstramminger for å få kontroll på smitten. Flere av tiltakene rettet seg mot utelivsbransjen:

Stans i innslipp til utesteder etter 22:00.

Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.

Tiltakene gjelder fra torsdag 29. oktober klokken 12:00.

Les på E24+ Uten denne modellen hadde Fredrik (31) aldri klart å komme seg inn på boligmarkedet

Tror færre vil gå ut

Svendsen forventer en umiddelbar effekt på egen drift.

– At innslippet stanses ti på kvelden er én ting, men når gjestene må ha på munnbind i tillegg, så tilsier alt at folk vil gå mindre ut og omsetningen vår vil stupe.

Karl Henning Svendsen, daglig leder i Noho Trøbbelskyter, som driver en rekke store utesteder i Oslo, sier at situasjonen var et sjokk. Vis mer byoutline Privat

Inntil videre forbereder Karl Henning Svendsen seg på å måtte permittere ansatte. Utestedenes åpningstider kommer sannsynligvis til å bli justert og i tillegg er det nok steder de må stenge, forteller han.

– Det kan være det er nødvendige grep, men da må kompensasjonsordningene stå i stil, sier Svendsen.

Det er han klar på at dagens krisestøtte ikke gjør. Arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering er ikke lenger på bare to dager, som det var gjennom våren, men er økt til 10. Og kompensasjonsordningen som skal dekke opp for fall i omsetningen er avviklet.

Les på E24+ Øystein Stray Spetalen: Investorenes investor

– Virker populistisk

Behovet for ytterligere krisehjelp ble understreket av Raymond Johansen på mandagens pressekonferanse, da han ba om mer målrettet krisehjelp.

– Hva tenker du om at byråden spiller ballen over til regjeringen?

– Hva skal han si og gjøre? Han sier han synes synd på oss og føler med oss, men kanskje noen heller skulle satt seg ned og funnet ut hva som må på plass. Støtteordningene som har vært så langt, har i alle fall nesten uavkortet gått til gårdeier.

– Vil dere vurdere å stenge ned fremfor å innføre begrensninger?

– Det blir litt tidlig å si, i utgangspunktet ønsker vi å holde folk i jobb. Men jeg synes det er litt merkelig at de løper etter uteliv igjen når det er så lite av smitten som kan spores direkte tilbake dit. Det virker veldig populistisk.

Les på E24+ I denne byen har Petter Stordalen tapt over 400 millioner

Vurderer å stenge hver dag

Kristian Afzelius er driftssjef og medeier i Rodeløkka Invest som eier til sammen 14 restauranter i hovedstaden.

Han sier munnbindkravet kommer på toppen av andre skjerpede regler som har kommet den siste tiden, og betyr nok en kostnad, samt nok en ting for de ansatte å tenke på i hverdagen.

FRYKTER OPPSIGELSER: Driftssjef og medeier Kristian Afzelius i Rodeløkka invest er redd for at det kan bli oppsigelser, og ikke bare permitteringer, om man ikke får på plass en ordentlig krisepakke til restaurantbransjen. Vis mer byoutline Håkon Kvam Lyngstad

Han sier de lever dag til dag, med store svingninger i antall gjester på restaurantene.

– Det er en vurdering hver dag om det er noe vits å drifte, sier Afzelius.

– Vi håper det kommer en krisepakke, for det vi er redde for er at mange unge mennesker vil stå uten jobb. Det er ikke sikkert det blir permitteringer denne gangen.

– Det går mot julebordsesong. Hvordan ser det ut sammenlignet med fjoråret?

– Per nå har vi 15–20 prosent av hva vi hadde i fjor, sier Afzelius og vedgår at det er dramatisk.

Han håper nå at staten kommer på banen med en lønnsordning som sørger for at de ansatte kan fortsette i arbeid, i stedet for at NAV betaler lønningene, samtidig som han håper det er mulig å få på plass en kontantstøtteordning som baserer seg på fjorårets omsetning.

Raymond tror han får med myndighetene

Raymond Johansen (Ap) varslet mandag at han vil gå i dialog med

myndighetene om å bøte på skadene som coronatiltakene påfører

utelivet.

– Det er fattig trøst?

– Nei, jeg skal være en sterk talsmann for å sikre en kompensasjonsordning, for Oslo by er helt avhengig av å ha en restaurant- og serveringsbransje som fungerer.

– Du tror at du får nasjonale myndigheter med på laget?

– Det er jeg helt sikker på at jeg skal overbevise dem om. Bransjen tar nå en stor støyt, de har vist seg å være veldig flinke.

– Kan du love kompensasjon som monner?

– Jeg lover å ta det opp med myndighetene og jeg er helt sikker på at jeg kommer til å være så tydelig at vi lykkes med noe av det, sier Raymond

Johansen.

Her kan du lese mer om Coronaviruset Raymond Johansen Utelivsbransjen Oslo Coronaviruset