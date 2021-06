Tillitsvalgte provosert over toppsjeflønnen i kriseåret: – Vi får høre at kassen er tom

Et lønnsløft like før coronaåret gjør at Scandics toppsjef fikk nesten 11 millioner kroner i 2020.

Konserntillitsvalgt i Scandic, Anne Marie Andersen, lurer på hvordan konsernet kan ha så mange millioner til lederlønn. Vis mer byoutline Geir Olsen / NTB

Scandic Hotels Groups konsernsjef Jens Mathiesen fikk etter lønnsløft og krympet bonus samme totale beløp i rekordåret 2019 som i kriseåret 2020.

– Vi blir oppfordret til å løpe fortere, være fleksible, får innkjøpsstopp, mister kollegaer, og likevel hoster de opp mange millioner til en person på toppen. Jeg blir provosert og trist, sier Anne Marie Andersen på vegne av koordinerende tillitsvalgte Scandic (KUTS) til E24.

– Vi får hele tiden høre at kassen er tom, legger hun til.

Danske Jens Mathiesen tok over som administrerende direktør i hotellkonsernet i 2019. Vis mer byoutline Scandic Hotels

– Vanskelig periode

Mot slutten av rekordåret 2019 besluttet styret i Scandic å gi selskapets administrerende direktør et lønnsløft på 31 prosent, ifølge Dagens Industri.

Styreleder Per G. Braathen presiserer at det ikke har blitt avtalt noen lønnsøkning under pandemien, og at konsernledelsen en periode i 2020 valgte å gå ned i lønn.

– Jeg forstår at dette har vært en vanskelig periode for alle medarbeidere i Scandic, og er veldig takknemlig for innsatsen de har lagt ned. Vi ser nå fram til at myndighetene åpner opp og vi kan ta tilbake flest mulig av våre medarbeidere igjen, skriver Braathen i en e-post til E24.

E24 har forsøkt å få kommentar fra Mathiesen til saken, men Scandic viser til styreleder Braathen i spørsmål om lønn.

Bonusen til Mathiesen krympet fra 3,8 millioner svenske kroner til 1,3 millioner svenske kroner i kriseåret 2020.

Det gjør at lønnen hans endte på 10,9 millioner svenske kroner, Ifølge Dagens Industri. Det er omtrent samme beløp i norske kroner med dagens kurs.

Tapte milliarder og kuttet ansatte

Konserntillitsvalgt Andersen lurer på hvor pengene til millionlønnen til Mathiesen har kommet fra.

– Jeg synes ikke lønnsøkningen til konsernsjefen er grei, selv om den ble vedtatt i 2019. Jeg synes han kunne takket nei, fordi det ikke passer seg. Man trenger ikke å ta imot alt, selv om det er styret som bestemmer, fortsetter Andersen.

Jens Mathiesens to første år som toppsjef har gitt selskapets beste og verste regnskaper noensinne, ifølge Finans.dk.

Scandic hadde et underskudd på 5,95 milliarder svenske kroner i 2020, og et overskudd på 725 millioner svenske kroner året før.

I 2020 fikk de ifølge resultatrapporten en statsstøtte på totalt 726 millioner svenske kroner.

Her i landet har Scandic vært blant de største mottagerne i kompensasjonsordningen for bedrifter, ifølge E24s oversikt. Ifølge årsrapporten var det totalt om lag 3.300 færre årsverk ved utgangen av 2020 enn ved årets begynnelse, rundt 1.000 av dem i Norge.