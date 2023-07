Selger Apple-sko til 500.000 kroner

«Sjeldne» joggesko fra Apple ligger nå ute for salg hos auksjonshuset Sotheby's.

STIV PRIS: De sjeldne skoene er prissatt til en halv million kroner.

Tanken på et par hvite joggesko er blant det siste man assosierer med teknologiganten Apple.

De hvite joggeskoene, med den ikoniske regnbuefargede eple-logoen på forsiden og sidene av skoene, ble spesiallaget for selskapets ansatte som en gave under en teknologikonferanse på midten av 1990-tallet, melder CNN.

Skoene, som trolig troner nederst over assosierte Apple-produkter, skal nå selges av det velrennomerte auksjonshuset Sotheby's for den nette sum av 50.000 dollar. Det tilsvarer drøyt 500.000 kroner, og er dermed dyrere enn noe produkt Apple for tiden har i sin portefølje.

Auksjonshuset skriver i annonsen at «joggeskoene aldri har blitt tilbudt til allmenheten, og er blant de mest obskure som finnes».

De kostbare skoene er i størrelse 44,5 og med på kjøpet følger et ekstra par med røde lisser.

Egen kolleksjon

Til tross for at koderne og utviklerne i Apple sjeldent har hatt som vane å lage klær, lanserte teknologiselskapet i 1986 en egen kolleksjon kalt « The Apple Collection». Produktene som ble prydet med den fargerike Apple-logoen var alt fra skjorter og vesker til seilbrett.

Gamle Apple- produkter er vinden for tiden. Tidligere denne måneden ble en førsteutgave av iPhone solgt for rundt 1.9 millioner norske kroner, skriver BBC.