Inkassoselskap ber om gebyrkutt: – Urimelig belastning

Fair mener at salærene må reduseres, selv om det er dette som gir inkassoselskaper inntekter.

PÅ HØY TID: Inkassobransjen har i liten grad deltatt i digitaliseringen, mener bærekraftsansvarlig Trine Teigland i Fair. Inkassoselskapet mener derfor at inkassoloven må bli «mer skånsom».

– I en tid hvor folk har store økonomiske problemer, vil dette være et viktig grep overfor dem som skylder penger, sier bærekraftsansvarlig Trine Teigland i inkassoselskapet Fair.

Da pandemien inntraff fikk Høyre-regjeringen hastebehandlet størrelsen på inkassobransjens salærer og purregebyrer. Dette er beløp som skyldner må betale i tillegg til den opprinnelige gjelden når kravet går til inkasso. Summene er bestemt gjennom forskrift.

Daværende justisminister halverte salærene for de minste kravene, men for de største kravene var kuttet på kun 10 prosent.

Fair mener at det er på høy tid å komme hardt pressede skyldnere i møte og redusere store krav med like mye.

– Sammenlignet med fjoråret er det nå 40 prosent flere saker mot forbrukere og 50 prosent flere saker mot bedrifter. Det haster å få på plass en ny, mer rettferdig og skånsom inkassolov, sier Teigland.

Opp mot 50 prosent inntektskutt

Dagens inkassolov fra 1989 bygger på utredninger helt tilbake i 1975. Den gang var pengeinnkreving preget av manuelle prosesser.

At det er behov for modernisering er myndighetene enig i. I 2018 ble det satt ned en arbeidsgruppe som så på ulike problemstillinger med loven og to år senere ble rapporten deres sendt på høring.

Dersom forslagene i rapporten blir til stortingsvedtak, vil det bety 30–50 prosent lavere inntekter for inkassoselskapene.

Men det er snart gått fem år siden arbeidsgruppen ble satt ned, og fremdeles venter Stortinget på å få et forslag til behandling. Teigland i Fair ber nå om fortgang i prosessen.

Senior kommunikasjonsrådgiver Merete Romestrand i Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en e-post til E24 at arbeidet med en ny inkassolov er et viktig og stort arbeid og at de jobber med å følge opp de mange høringsinnspillene.

– Det er viktig at loven vi foreslår, vil fungere godt. Derfor gjøres det et grundig arbeid. Arbeidet har prioritet i departementet.

20 års stillstand

Salærene er den største inntektskilden for inkassoselskaper. Det kan derfor høres merkelig ut at et inkassoselskap mener at disse bør reduseres.

– Selv om dette treffer oss, mener vi det er riktig fordi inkassoprosessen over tid har blitt digitalisert og automatisert, samt at salærene tidligere ikke sto i stil med det opprinnelige kravet. Vi mener at dette rett og slett har vært en urimelig belastning på de som skylder penger, sier Teigland.

Hun forklarer at noe av inntektsbortfallet forhåpentligvis vil bli kompensert ved at flere saker løses som følge av lavere salær.

– Økt løsningsgrad er positivt for både kreditor, de som skylder penger og inkassoselskapene.

KREVER KUTT: Også det offentlige må ta sin del av regningen, mener Fair. Det koster 1504 kroner dersom en inkassosak tas til namsmannen.

Teigland sier at inkassobransjen har stått stille i 20 år og i liten grad digitalisert sine prosesser.

– Vi er redd for at bransjen aldri vil endre seg om ikke salærene tvinger frem endring.

I tillegg må staten ta sin del av regningen, mener Fair. Hvis inkassoselskapet ikke får betaling, kan man etter en tid gå rettens vei. Da skal det offentlige ha 1504 kroner i gebyr. Dette ble redusert fra 1553 kroner i fjor.

– Kostnadene til det offentlige er vanvittig mye høyere enn inkassoselskapene sine. Dette gjør at den som skylder penger ender opp med en svært høy totalregning om saken går helt til namsmannen, sier Teigland.

Fair inntar Virke

Da arbeidsgruppens rapport ble offentliggjort i 2020, uttrykte Virke Inkasso skepsis til innholdet.

Daværende leder uttalte at kraftige kutt i salærene vil medføre nedskjæringer, tap av arbeidsplasser, konkurser og i ytterste konsekvens en større forsiktighet med å tilby forbrukere kjøp på kreditt.

Virke Inkasso har nå fått et helt nytt styre. Nå er det Fair Group-sjef Christian Aandalen som vil være leder.

Han opplyser at styret skal samles for første gang til neste uke, der Virke Inkasso skal enes om hva de mener om arbeidet med ny inkassolov.