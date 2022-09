Rådyr oktoberfest: – Priser industrien aldri har sett før

Oktoberfest er i gang i Bayern, men prisveksten legger en demper på stemningen. Når Youngstorget i Oslo i oktober forvandles til et Bayern i miniatyr, ventes det også høyere priser der.

Årets feiring blir nummer 187 i rekken av det som er verdens største ølfestival.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«Verdens største folkefest» er tilbake. Den tradisjonsrike Oktoberfesten i Bayern ble kansellert to ganger som følge av coronaviruset. Men nå blir det digre ølmugger, pretzler og lederhosen-bukser å se i Bayern igjen.

Det har imidlertid skjedd noe siden 2019.

– Prisene på alt har endret seg betydelig i år, sier Sebastian Utz, sjefstekniker ved Münchens historiske Hofbraeu-bryggeri, til Associated Press (AP).

Han snakker om kostnadene til bryggeriene. Det fører til høyere ølpriser for de mange tusen deltagerne under den 16 dager lange festivalen.

Les på E24+ Krise for melkeprodusent: – 6 millioner i strømregning i august

Aldri sett lignende priser

Én liter øl vil koste rundt 13 euro, tilsvarende 132 norske kroner. Det er fortsatt billig sett med norske øyne, men for tyskerne er det en heftig prisøkning.

Én liter øl ved årets Oktoberfest i Tyskland koster 15 prosent mer enn i 2019.

Prisøkningen skyldes i hovedsak økende kostnader i hele produksjonskjeden hos bryggeriene. Alt fra ingredienser som malt og humle, til emballasje har blitt dyrere.

Prisen på disse ølmuggene er 15 prosent dyrere enn i 2019.

Oktoberfestens prisøkning henger sammen med prisveksten ellers i samfunnet. Bryggeutstyr er ofte gassdrevet, og nettopp gassprisen har vært skyhøy etter invasjonen av Ukraina, og Russlands reduserte gassleveranser. Prisen har steget kraftig i løpet av sommeren.

Bryggeriene opplever at prisen for byggmalt og korn til bruk i ølproduksjon har mer enn doblet seg til over 600 euro per tonn. Prisen for glassflasker har steget med 80 prosent som følge av økte energipriser, og flaskekorker har blitt 60 prosent dyrere, skriver AP.

– Dette er priser som den tyske bryggeindustrien aldri har sett før, sier Ulrich Biene, talsmann for det tyske ølbryggeriet Veltins Brewery til nyhetsbyrået.

Stemningen var elektrisk under åpningen av ølfestivalen lørdag.

Les på E24+ Oslo-etat fikk prosecco-regning på 93.600 kroner

Dyrere oktoberfest i Norge

På hjemmebane er ikke arrangørene av oktoberfesten i Oslo like hardt rammet, men inflasjonen vil sette preg på festlighetene også her. Kalle Fostervoll er daglig leder i Viva Bavaria, som arrangerer oktoberfest på Youngstorget i Oslo. Han sier at både mat og ølpriser vil bli dyrere enn i fjor.

– Når det gjelder hovedvaren vår som er øl, så har ikke den så bratt prisstigning som vi fryktet, sier han.

De norske ølprodusentene har fortsatt ikke satt opp utsalgsprisene, men oktoberfesten som avholdes i Oslo importerer øl fra Tyskland.

– Det blir ikke en økning på 15 prosent for å si det sånn, men en liten økning, sier Fostervoll.

Les på E24+ Leder og småbarnsmor: – Jeg liker å ha et ben i begge leire

Venter økte ølpriser neste år

Sagene Bryggeri varslet i august at de kan komme til å sette opp utsalgsprisene neste år.

Til E24 sa Knut Johannesen, daglig leder i Sagene Bryggeri at strømkostnadene deres var tredoblet, og at andre deler av produksjonen også rammes av høyere kostnader.

– Prisen på malt og humle har økt. Maltet som er en av vår viktigste råvarer, har nesten doblet seg i pris. I tillegg har prisen på transport gått kraftig opp, samt prisen på aluminium og glass, sa Johannesen.