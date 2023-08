Obos solgte 58 prosent færre boliger første halvår

Obos solgte 875 boliger i første halvår. Det er en nedgang på 58 prosent sammenlignet med første halvår i fjor.

Boligbyggelaget Obos solgte betydelig færre boliger i første halvår av 2023 sammenlignet med fjoråret.

NTB

Boligene ble solgt til en verdi av 4,3 milliarder kroner.

– Vi står i et krevende marked der nyboligsalget har gått kraftig tilbake. Pris- og renteøkninger har gjort folk mer avventende, og det slår inn i nyboligmarkedet, sier konsernsjef i Obos Daniel Kjørberg Siraj i en pressemelding.

Det var byggestart på 832 boliger i halvåret, og Obos har over 6500 boliger under bygging.

– Jeg tror markedet vil bedre seg når folk vet hva de har å forholde seg til; i den forstand at man får et tydelig signal fra Norges Bank om at nå er rentetoppen sannsynligvis nådd. Vi må imidlertid smøre oss med litt mer tålmodighet og forventer derfor et tregt nyboligmarked godt ut i 2024, sier Siraj.