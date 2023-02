Slutt for fransk frossenmat-kjede i Norge

Den franske frossenmat-kjeden Picards butikker i Norge stenges. Det dreier seg om to butikker i Oslo.

SLUTT: Franske Picards butikker forsvinner fra Norge. Her fra da kjeden var ny i Sverige i 2013.

NTB

Ifølge fagbladet Dagligvarehandelen blir seks ansatte berørt. Nedleggelsen er en følge av at Faremo-familien har solgt seg ut Picard i Norden.

– De nye eierne i eiendomsselskapet Ambolt vil satse mot business to business- og grossistmarkedet i Norge, sier daglig leder Yann Faremo i Picard Norge.

På spørsmål om de nye eierne ikke vil drive butikk svarer Faremo:

– Nei, det blir for kostbart. De synes Norge blir et for lite marked med bare to butikker. Da er valget å enten oppskalere med fire-fem butikker til for å få volum, eller å legge dem ned. Vi har søkt etter lokaler en stund, men det er få som passer.

Salget innebærer at Ambolt også tar over virksomheten i Sverige, der Picard både har flere butikker, og er inne i frysediskene til de større dagligvarekjedene, skriver Dagligvarehandelen.