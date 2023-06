Supermegleren

Supereiendomsmegler Fredrik Dyve (43) er trygg på at de største og mest seriøse i bransjen vil overleve. Men mange meglere må forberede seg på omskolering.

– Ja, der tror jeg den gikk gjennom, gitt.

Lyden av økonomisk suksess kan være overraskende stille. Ikke noen gledesrop og high five-klasking. Ikke engang et lite, lystig pling fra et kasseapparat. Det er ennå for tidlig for det. Bare en kjapp telefonsamtale.

– «Er dette et forslag fra dere om å gjøre en endelig avtale? Ok. Jeg skjønner. Tusen takk. Vi snakkes.»

Etterfulgt av et lettet sukk, et forsiktig smil og en konstatering av fakta: Fredrik Dyve har etter alle solemerker nettopp solgt en bolig til rundt 50 millioner.