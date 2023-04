ENIGE: NHO- sjef Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik fra da lønnsoppgjøret 2023 startet.

Siste stikk til Peggy

En historisk streik ga LO gjennomslag for mer. NHO fikk bare noe småplukk i siste runde, men kan allikevel hanke inn én viktig gevinst.

Torbjørn Røe Isaksen Samfunnsredaktør

Begynnelsen på slutten for en streik følger gjerne et bestemt oppsett:

Det begynner med noen frenetiske nyhetsmeldinger i de største mediene. Riksmegleren har kalt inn til møte. Noen kan bekrefte at partene har hatt kontakt. Nå skal et nytt utkast til kompromiss tilbake til forhandlingsdelegasjonene. Streiken er snart over.

I dagene før har det gjerne vært litt stillere fra partene: litt færre lekkasjer, litt færre stikk mot motparten.

Det er godt kjent at partene på ulike nivåer har en viss form for kontakt også gjennom streikens hetere faser, men før siste runde blir den uformelle kontakten i praksis en gjenopptaking av forhandlingene.

Så blir det enighet. Som i dag. Selv om YS fortsetter streiken.

Partene vil selvfølgelig fremheve at de er blitt enige. Men det er LO-lederen som har tatt siste stikk – sammen med de streikende.

NHOs interesser i siste runde var først og fremst defensive, med unntak av noen mindre saker.

Det er som forventet. NHO sa ja til skissen som riksmegleren la frem. De «strakte seg langt» som direktør Ole Erik Almlid sa det. LO sa nei og var dermed på offensiven.

Den oppdemmede misnøyen i LO var også svært stor.

På den annen side kan NHO innkassere én viktig seier: De får avsluttet streiken.

Men det har kostet.

Historisk sett er resultatet oppsiktsvekkende. LO har fått presset allerede høye sentrale tillegg enda høyere. Den såkalte rammen på 5,2 prosent blir stående.

Som blant andre arbeidsgiverforeningen Spekter har skrevet i en analyse, betyr det at de lokale tilleggene utgjør en langt lavere andel av rammen enn de pleier å gjøre. Normalt regner man at godt over halvparten til langt over 70 prosent av lønnsveksten skal tas lokalt. I år blir det under halvparten.

De lavtlønte tjener på dette fordi de sentrale tilleggene kommer som et fast tillegg i kroner – og går til alle.

For LOs medlemmer med høyere lønnsnivå kan forliket bety en viss fare for svakere lønnsutvikling. Mange bedrifter vil «bruke» en lav nasjonal ramme for lokale oppgjør som et slags tak for hva de kan gi. Selv med riksmeglers skisse lå mange med høyere lønn an til en reallønnsnedgang ifølge et regnestykke fra Aftenposten.

Fellesforbundets mektige leder, Jørn Eggum, svarer i dag ja på at det blir reallønnsvekst for alle.

Det er jeg tvilende til.

De fleste vil få, men som LO-leder Peggy Hessen Følsvik understreket på pressekonferansen, kan de selvfølgelig ikke garantere at absolutt alle får vekst i reallønnen.

Men LO har hele tiden kalt dette en streik for de lavtlønte. Der har de lykkes.

En gruppe vil få nye bekymringsrynker av dagens enighet: de bedriftene som slett ikke går så bra.

Mange bedrifter som har vært gjennom først en pandemi og så en strømkrise og massiv prisstigning, kaster seg nok over regnearkene i dag. Enigheten gjør det litt tøffere for dem å få regnestykket til å gå opp.

At et ble streik denne gangen skyldes delvis historien, delvis prisspøkelset.

Norske arbeidstagere har hatt svak økning i kjøpekraft helt siden 2015. Ifølge Statistisk sentralbyrå må vi helt tilbake til 80-tallet for å finne en tilsvarende lang periode med like svak reallønnsvekst.

Prisene har bare fortsatt å øke siden det skuffende oppgjøret i fjor hvor blekket knapt var tørt før det ble klart at lønnsveksten var spist opp.

Flere jeg har snakket med pekte på fredagen som en slags arbeidskonfliktenes skjebnedag, som også VG skrev om tidligere i dag. Det er to grunner:

For det første hadde LO og YS varslet et nytt streikeuttak fredag morgen klokken 06.00 som ville være nærmest umulig å leve med særlig lenge for NHOs medlemmer.

For det andre fordi en streik som varer for lenge, lett kan få en skadelig dynamikk hvor konflikten låser seg.

Storsamfunnet kan puste lettet ut. Og så kan vi minne oss selv om at streik ikke er ønskelig, men det er et lovlig virkemiddel. Det er ikke et nederlag for den norske modellen, som en kollega skrev nylig. Arbeidskonflikt innenfor ordnede rammer, er en del av systemet.

Om den norske modellen kan vi la oss inspirere av kirkefolket under påskehøytiden for noen uker siden: Se, den lever!