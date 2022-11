Virke: Venter kjøligere julehandel enn i fjor

Bransjeorganisasjonen tror vi vil bruke 4,5 milliarder kroner mindre på julehandelen. – Betydelig nedgang, sier Virke-direktør.

Årets julehandel vil være mer avbalansert enn i fjor, anslår Virke.

Bransjeorganisasjonen Virke anslår at det vil bli handlet for 123,5 milliarder kroner i november og desember i år.

Hvis prognosene for årets julehandel slår til, vil det være 3,5 prosent lavere enn i fjor, som var en rekordjul for butikkene.

– En nedgang på 3,5 prosent tilsvarer nærmere 4,5 milliarder kroner. Så det er en betydelig nedgang, sier direktør for bransjepolitikk Jarle Hammerstad til E24.

– Den kunne nok vært enda mer dramatisk med tanke på hva vi ser fra forbrukerundersøkelser, hvor 42 prosent av forbrukerne sier de vil bruke mindre på julehandelen i år, sier Hammerstad og viser til en fersk undersøkelse fra Opinion.

I Virkes siste tall svarer 54 prosent av virksomhetene innen handel at de venter en negativ markedsutvikling fremover.

– En nedgang på over 4 milliarder kroner vil si at en del aktører vil oppleve en tøff julehandelssesong, og at de ikke får inn det de har trodd, sier Hammerstad.

Én av tre handelsbedrifter ser reduserte kundevolum fremover, mens fire av ti ser at kundene nå dreier i stor grad mot billigere varer.

Sammenlignet med 2019 er det imidlertid snakk om en oppgang på 13 prosent, så alt er ikke bekmørkt.

Pandemi-hopp

Forklaringen er at handelen steg kraftig under pandemien. Det gjaldt særlig julen 2020, da veksten var på over 15 prosent.

Restriksjoner satte stopper for grensehandel, restauranter og utesteder var stengt eller underlagt strenge krav, og kulturtilbudet var mer eller mindre lagt ned. Folk brukte derfor pengene sine mer på netthandel og butikkjøp enn på tjenester, skrev NTB i oktober.

I år ventes det derimot at flere igjen vil gå på julebord, spise på restaurant, reise og kjøpe tjenester som ikke var tilgjengelig i fjor.

Fredag for to uker siden la NHO frem sine prognoser for julehandelen, hvor de anslo en nedgang på 2,4 prosent:

Årets julehandel vil trolig ligge nærmere 2019 enn det nivået vi har hatt under pandemien.

Det ventes en nedgang for de fleste bransjer.

Den sterke prisveksten innebærer at vi får mindre for pengene. Nedgang i volum blir trolig betydelig større enn nedgang i kroner.

Netthandelen ventes å holde seg på samme nivå som i fjor.

Leketøysbransjen og gullsmedene ser på en treganger i desember i forhold til en normalmåned, mens bokhandlere og kjøkkenutstyr vil få henholdsvis 2,7 og 2,5 ganger mer omsetning, hvis prognosen slår til.

– De som drar mest ned volummessig er nok dagligvare. I fjor fikk de en kjempeboost som følge av stengte grenser. Desember er en veldig høy grensehandelsmåned. Og nedstengingen gjorde også at vi spise mer hjemme. Den får vi ikke igjen i år.

Direktør for bransjepolitikk i Virke, Jarle Hammerstad, her avbildet i 2016.

Netthandelen durer på

Ett område som fortsetter å øke i omfang er netthandelen. Virke anslår at netthandelen i november og desember vil være 83,6 prosent høyere enn i 2019, men bare 0,2 prosent høyere enn i fjor.

– Netthandelen hadde også en boost under pandemien. Tidligere anslag sa at den ville avta noe, men den har holdt seg høyt gjennom hele året, så vi tror den vil fortsette å øke, sier Hammerstad i Virke.

– Det er en såkalt irreversibel trend.

– Men det er også litt vanskelig å måle, for dette er ikke snakk om rene nettbutikker. Det er ofte handelen for øvrig som driver «omnikanal», altså på alle flater. Varen kan for eksempel kjøpes på nett og hentes i butikk, eller leveres hjemme, eller at forbrukeren fant den på nett og gikk i butikken.

– Så nettet har større betydning enn de rene netthandelstallene.