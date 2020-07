Stordalen legger seg flat etter utspill i E24: – Formulerte meg historieløst

I et intervju med E24 sammenlignet Petter Stordalen coronarestriksjonene med levekårene under andre verdenskrig. Uttalelsene har skapt reaksjoner.

Hotellkongen Petter Stordalen beklager uttalelser: – Her har jeg formulert meg ubetenksomt og historieløst, skriver han til Vårt Land. Vis mer Siv Dolmen / VG

E24 skrev tidligere i juli om Stordalen og hotellvirksomheten hans i kjølvannet av virusutbruddet og nedstengningen av samfunnet.

– Jeg tror faktisk du fikk klippe deg under krigen. Du fikk også lov til å dra til Sverige. Og du måtte ikke i karantene hvis du dro fra Trondheim til Oslo. Du kunne gå på restaurant, du kunne bo på hotell. Hurtigruten gikk fortsatt, sa Stordalen til E24 den gang.

– Historieløst

Sammenligningen faller dårlig i smak hos Linda Noor, leder den minoritetspolitiske tenketanken i Minotenk. Til Vårt Land, som først omtalte saken, kaller hun utsagnet historieløst.

– Det er historieløst ovenfor alle de som led ekstreme tap under okkupasjonen, særlig ovenfor norske jøder og motstandsfolk. Stordalen sa det nok i en tankeløs setting, men det virker som han er bekymret for at coronarestriksjonene er såpass omfattende at det kan sammenliknes med okkupasjonen under andre verdenskrig, sier Noor til avisen.

Linda Noor i tenketanken Minotenk. Vis mer Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Ganske utrolig

Også Ervin Kohn, forstander for Det mosaiske trossamfunn i Oslo og nestleder i Antirasistisk Senter reagerer på Stordalens sammenligning.

– Det er så mange forhold som er ulike. Å sammenlikne en global pandemi med en krig er skummelt, for konsekvensene er så voldsomme, og situasjonene er så ulike, sier Kohn til Vårt Land.

Ervin Kohn, forstander for Det mosaiske trossamfunn i Oslo og nestleder i Antirasistisk Senter. Vis mer Stian Lysberg Solum / NTB Scanpix

Han reagerer blant annet på at Stordalen sa man kunne reise fritt frem og tilbake til Sverige under krigen.

– De som flyktet til Sverige, og de som hjelp dem med å flykte, satte liv i fare. Det å sammenlikne den situasjonen med dagens reiserestriksjoner er ganske utrolig, sier Kohn.

– Jeg beklager

I en epost til Vårt Land legger Stordalen seg flat.

– Her har jeg formulert meg ubetenksomt og historieløst. Jeg ser at dette ble helt feil, og jeg beklager, skriver Stordalen.

Beklagelsen vinner frem hos Kohn.

– Det er helt greit å forsnakke seg, og særlig for en som sier så mye som Petter Stordalen. Det er menneskelig å gjøre feil. Men da blir du også satt på prøve. Og her opptrer Stordalen helt eksemplarisk. Hans beklagelse er et eksempel til etterfølgelse, ikke minst for en rekke politiske ledere, sier Kohn til Dagbladet.

