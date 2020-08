Flynekt for australiere: Qantas flyr 12-timers «innenlandsturer» over Antarktis

Det australske flyselskapet Qantas gjenopptar sine tolv timer lange «innenlands» sightseeingturer over Antarktis til reiselystne australiere. – Du kan gå om bord i shorts, sier daglig leder.

I november starter Qantas sightseeing-flyvninger over Antarktis. Flyvningene både tar av og lander i Australia. Vis mer NASA / Reuters

I samarbeid med charterselskapet Antarctica Flights skal flyselskapet Qantas tilby flyturer over Antarktis, melder blant annet australske 7News og Business Insider.

Turene vil ta om lag tolv timer, hvorav fire av dem over det antarktiske kontinentet.

Det vil flys syv turer over kontinentet med en Boeing 787 Dreamliner, en flytype blant annet kjent for sine store vinduer.

Turene vil ta av fra storbyer som Sydney, Melbourne og Adelaide. Sightseeingturene arrangeres mellom november og februar, da solen skinner lengst og værforholdene er best.

Turene flys med en av Qantas’ Boeing 787 Dreamliner. Vis mer Qantas

Australia har strenge restriksjoner på flyreiser til og fra landet, med et sterkt redusert antall flyvninger, i tillegg til at alle reisende til landet må i 14 dagers karantene. Man må som australsk statsborger få særskilt tillatelse for å reise ut av landet.

Flynekten kommer Antarktis-turene seg unna ved å både ta av og lande i Australia, uten å røre bakken i mellomtiden.

– Selv om det er veldig vanskelig for australiere å reise utenlands, vil våre Antarktis-gjester kunne «besøke» et annet kontinent på en dag, sier konsernsjef Bas Bosschieter i Antartica Flight til 7News.

På reisen svinger flyet rundt den magnetiske sydpolen.

– Det er ikke noe pass eller bagasje som trengs for en tur til Antarktis, du kan til og med gå om bord i shorts hvis du ønsker det, sier Bosschieter til avisen.

